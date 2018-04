Fialová radost pro všechny smysly. Jak na bonbony z fialek?

Violka vonná, známá jako fialka, patří k prvnímu divokému kvítí, které nám zjara přináší radost – a to nejen něžným vzhledem, ale také výraznou vůní. Nejsou to však pouze zrak a čich, které fialky mohou potěšit. Uspokojí i chuťové pohárky, a navíc nám mohou být nápomocné při léčení některých zdravotních neduhů.

Pro mnohé je tato drobná rostlinka symbolem jarních procházek po svěžích lukách a provoněných lesích. Právě díky fialkám si kousek jarní prosluněné přírody můžete klidně přinést s sebou domů, vzhledem k hojnému výskytu totiž nejsou na rozdíl od některých svých kolegyň nikterak chráněné.



Kandované jaro

Ne nadarmo se říká „vonět po fialkách“. Díky látkám, které violky obsahují, se uvolňuje velmi intenzivní vůně, pro kterou se dříve využívaly i v parfemářském průmyslu. Dnes už ale bývá nahrazována látkami syntetickými. Patříte-li k obdivovatelům všeho přírodního a toužíte-li si uchovat aroma těchto něžných rostlinek na dobu delší než jen pár dnů, nechte se inspirovat nápady, jak fialky zpracovat. Budete si moci ukrýt do dózy nejen jejich vůni, ale i barvu a dokonce také lahodnou chuť.

Jistě znáte kandované ovoce – ananas, papáju… Když nyní čtete o kandovaných fialkách, pravděpodobně se vaše obočí zdvihá údivem tak vysoko jako málokdy. Ovšem nenechte se zmást – kandované fialky nejsou zas až tak neobvyklé, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jedná se o jednoduchý a velice efektní recept našich babiček, s nímž můžete, dáte-li si záležet, udělat mnoho parády. A za málo peněz. Jak na to?

Bonbony našich babiček

Natrhejte si fialky, pro tento účel je záhodno sbírat pouze květy bez stonků. Pokud můžete, vybírejte co nejpěknější a největší, bude se vám s nimi lépe pracovat. Jako u sběru čehokoli také platí, že je potřeba nalézt pro sklizeň to nejčistší místo, daleko od prašných silnic a také mimo trasy pejskařů. I tak je ale potřeba natrhané fialky před prací velice jemně omýt. Dále si připravte moučkový cukr a vaječný bílek, který mírně pošlehejte vidličkou. Očištěné kvítky namáčíme nejprve v bílku a následně je obalíme v cukru. Pokud si chcete vyhrát a mít hotové bonbonky co nejkrásnější, doporučujeme k natírání okvětních lístků a k obalování použít malý štěteček. Díky tomu se neslepí. Po obalení už zbývá kvítky pouze nechat vysušit. Sušení je časově nejnáročnější – trvat může až dva dny, ale vyplatí se ho neuchvátat.

Hotový výtvor uspokojí nejen vaše chuťové buňky, ale plní také funkci estetickou – použít ho můžete například jako ozdobu na dorty a jiné sladkosti.

Kromě fialkových bonbonů simůžeme vytvořit třeba i chutný sirup, který má kromě nepřekonatelné chuti i přínos pro zdraví – v bylinkářství jsou fialky ceněny pro zklidňování kašle, proti bolehlavu i revmatu. Receptů na fialkový sirup najedeme mnoho, základ všech však kromě kvítků vždy tvoří voda a cukr. Fialky je v každém případě potřeba nechat dlouhou dobu (nejlépe 24 hodin) louhovat, aby se uvolnila vůně a chuť. Výluh se poté společně s cukrem přivádí k varu a konzervuje se za pomoci přidání špetky kyseliny citronové. Na litr a půl takového sirupu budeme potřebovat přibližně čtyři hrsti fialek, litr vody a jeden kilogram krystalového cukru.

Připravit si můžete fialkové želé, případně marmeládu. Suroviny jsou stejné jako na sirup, navíc budete potřebovat pouze pektin.