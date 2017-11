Harry Potter od autorů Pokémon Go. Mudlové se v nové mobilní hře vypraví do Bradavic

SAN FRANCISCO Vývojáři mobilní hry Pokémon Go pracují na novém titul, který bude fungovat na stejném principu. Čarodějové a kouzelníci by měli zbystřit, protože nás studio Niantic zavede do světa Harryho Pottera. Americký tým sídlící v San Franciscu se pokusí napodobit úspěch předchozího hitu a i novinka bude využívat atraktivní kombinaci virtuálního a reálného světa, které se ve hře budou mísit.

Niantic oznámil, že se nový počin bude jmenovat Harry Potter: Wizards Unite a vzniká ve spolupráci se studiem Warner Bros. Interactive Entertainment a týmem WB Games San Francisco. Hra inspirovaná magickým vesmírem J. K. Rowlingové umožní fanouškům prozkoumávat prostřednictvím mobilu skutečný svět a nalézat v něm kouzelné předměty, učit se čáry a střetávat se s důvěrně známými postavami i potvorami.

Novinka se má přirozeně výrazně inspirovat úspěšným konceptem Pokémon Go, ale vycházet bude také z titulu Ingress, což byla prvotina studia, která využíval technologii takzvané rozšířené reality. Tým se nechal slyšet, že bez úspěchu mobilních Pokémonů by nikdy nemohl vzniknout chystaný Harry Potter. “Hráči, kteří snili o tom, že se stanou skutečnými čaroději, konečně budou mít možnost navštívit kouzelný svět J. K. Rowlingové,” stojí v oficiální tiskové zprávě.

Bradavice ve vašem mobilu

Hra má opět prozkoumat nové možnosti, jak využít technologii k tomu, aby se skutečný svět stal kulisou hry, kterou si společně užívají miliony virtuálních kouzelníků současně. Hráči se však budou moci spojit v boji proti silám zla nejen na mobilech. Kromě Wizards Unite se totiž fanoušci mají dočkat také velkých klasických titulů na PC a konzolích.

O tom, že Niantic pracuje na hře ze světa Harryho Pottera, se spekulovalo už loni. Vznikla petice na podporu tohoto záměru a fanoušci dokonce vytvořili video, které demonstrovalo, jak by takový Harry Potter Go mohl vypadat. Podrobnosti o novince mají autoři prozradit v příštím roce, kdy má také vyjít.

Zbohatli na hře “zadarmo”

Americké studio Niantic funguje od roku 2010. Obří úspěch zaznamenalo se hrou Pokémon Go z roku 2016. Takzvaní trenéři v ní prostřednictvím kamery mobilů a tabletů chytají ve skutečném světě příšerky z populární série. Na titulu Niantic spolupracoval s Nintendem, je ke stažení zdarma, ale vývojáři na něm vydělávají prostřednictvím takzvaných mikrotransakcí.

Navzdory vlažnému přijetí u kritiky se ze hry stal takřka přes noc fenomén a jedna z nejvýdělečnějších aplikací roku 2016, která zaznamenala 500 milionu stažení po celém světě. Pro většinu lidí šlo o jeden z prvních počinů, který představil možnosti rozšířené reality běžnému spotřebiteli.