Hazardu při shánění léků se nestačím divit, divé se lékárnice

Když si léky, které jsou pouze na předpis, kupujete bez receptu na internetu, riskujete, protože není jasné, co v nich je, říká Irena Kiliková, vedoucí lékárnice lékárny v Hornické poliklinice v Ostravě.

LN Lidé hledají léčebné postupy i léky na internetu. Je to rozumné?

Podle zákona o léčivech je možné zásilkovou službou dodat pouze takové léčivé přípravky, které nejsou vázány na lékařský předpis, jsou tedy volně prodejné. Zároveň se samozřejmě velmi rozšířil zásilkový prodej různých doplňků stravy, které ovšem nemůžeme nazývat léky. Pokud si tedy můžete u někoho na internetu koupit léky, které nejsou volně prodejné, vystavujete se samozřejmě zdravotnímu riziku, protože se s největší pravděpodobností jedná o nelegální prodej. Zásilkový výdej léčiv může zajišťovat pouze provozovatel lékárny. Z toho je jasné, že vždy musí existovat vazba e-shopu na „kamennou lékárnu“. A jsem přesvědčená, že z tohoto e-shopu nezískáte léky vázané na recept.

LN Máte zkušenosti ze své lékárny s online prodejem medikamentů? Jaká mají lidé přání?

Z vlastní lékárny zkušenosti nemám, ale je všeobecně známo, že hlavní zájem mají spotřebitelé o doplňky stravy například na hubnutí, růst svalové hmoty, dále kosmetiku, dětskou výživu a péči. Volně prodejné registrované léčivé přípravky jsou spíše doplňkem nákupu. Všechny jsou většinou na e-shopu levnější, což bývá nejčastější důvod nákupu.

LN V „lécích“ z internetu mají být účinné látky, jako amninotadafil, homosildenafil, xanthontfrafil, sibutramin. Co jsou zač?

Jsou to takzvané nedeklarované látky. Přípravek, který je obsahuje, neprochází klasickým procesem registrace a kontrolou bezpečnosti. Na černém trhu je největší zájem o přípravky na podporu potence, hubnutí, o anabolika, antidepresiva. Proto ty výše uvedené látky, které jsou velmi podobné registrovaným léčivům, a tím vzbuzují větší důvěru spotřebitele.

LN Asi je to různé, ale co s námi může udělat braní prášků z internetu třeba i v interakci s jinými léčivy?

Tady klidně můžeme paušalizovat: riskujete výrazné poškození svého zdraví, protože vlastně není jasné, co jste požil. A když při jakýchkoli potížích navíc ještě lékaři zatajíte, že jste něco takového snědl, ani on nemůže případně rychle a cíleně zasáhnout. Takže pokud se už rozhodnete riskovat a objednávat „léky“ na internetu, je nutné při jakýchkoli potížích informovat lékaře o tom, co jste si vzal. Nejlépe je ukázat mu obal daného přípravku.

LN Ovšem počet lidí kupujících léky na webu stále roste…

Z pohledu farmaceuta se nestačím divit lidem, kteří jsou schopni takto nezodpovědně hazardovat se svým zdravím. Ale těmto experimentům nezabráníme. Takže na nás i dalších odbornících je hlavně osvěta a vysvětlování, že varování, kterými neustále spotřebitele „obtěžujeme“, jsou opravdu v zájmu jejich zdraví.

LN Setkala jste se při své praxi v lékárně s lidmi, kteří se „samoléčí“ po internetu a nechtějí si nechat poradit?

Samozřejmě. Pokud se člověk „samoléčí“ doma a po internetu, tak do lékárny nebo k lékaři dojde v době, kdy se buď samoléčba nedaří, nebo se objeví nějaké vedlejší nebo nežádoucí účinky. V tuto chvíli se už dá s tímto člověkem diskutovat a probrat následky jeho samoléčby. Většinou si totiž uvědomí, že v našem zájmu je opravdu jeho zdraví.

LN Je těžké tyto pacienty přesvědčit, aby se nechovali podle internetových rad?

Rady na internetu dokážou být velmi přesvědčivé. Všechno je „bezpečné“, účinky „ověřené“, pomohlo to spoustě osob, těch děkovných dopisů… Nedivím se, že člověk řešící nějaký zdravotní problém tomuto mámení podlehne a má tendenci daný přípravek vyzkoušet. Takže ano, je hodně těžké vysvětlit jim, že většina z toho, co o těch zázracích čtou, není pravda.

LN Jaká je cesta k tomu, aby lidé důvěřovali víc odborníkovi než webu?

Určitě je to každodenní osvěta pokud možno každým jednotlivým odborným pracovníkem ve zdravotnictví, který by měl pacienta přesvědčit, že naší prioritou je péče o zdraví nemocného. Lékárníci jsou často prezentováni jako obchodníci, jejichž jediným zájmem je zisk, ve společnosti se vytrácí povědomí, že lékárenství je vlastně zdravotní služba. Každý farmaceut je přitom vzdělaný odborník, který má přehled téměř o všech registrovaných lécích. Takže je naprosto nepochopitelné, že lidé víc věří anonymním webům se zavádějícími informacemi. Zde vidím naše silné rezervy.