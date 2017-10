Historici mapují underground, zajímají je zátahy proti kapelám

Praha Největší akce namířené proti undergroundu jsou zmapované dobře, ale co se dělo v regionech, se zatím přesně neví, přiznávají historici, kteří se zabývají českým undergroundem. Jen v Archivu bezpečnostních složek je k tomuto tématu zhruba 150.000 stran dobových materiálů. Uvedli to historici na úterní konferenci Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR).

„Dobře máme zdokumentovány hlavní akce - proces s Plastiky (The Plastic People of the Universe), stříhání mániček, návštěvu (básníka Allena) Gingsberga,“ řekl historik z ÚSTR Ladislav Kudrna. Podrobnější informace o menších akcích a o situaci v regionech postupně hledají mimo jiné i v dokumentech Archivu bezpečnostních složek.



Kudrna uvedl, že proti nepohodlným skupinám režim zasahoval při celostátní akci Kapela v 70. letech. Vedl ji náčelník 10. správy federálního ministerstva vnitra Vladimír Stárek. Jeho cílem byla likvidace závadných bigbítových skupin, která vyvrcholila procesem s českým undergroundem. „Nechtěným výsledkem byla Charta 77,“ řekl historik.

Na konferenci upozornili odborníci také na to, že podhoubí undergroundu vznikalo v 60. letech, která se někdy v kultuře označují jako „zlatá šedesátá“. Podle historika z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michala Stehlíka je to zavádějící. „Lidská paměť je velmi zrádná, vybere si to pozitivnější. Že se ještě v 67. roce konal politický proces, bereme jako nějakou chybičku,“ připomenul Stehlík proces s umělci kolem Pavla Tigrida a jeho exilového časopisu Svědectví. Odsouzení k pětiletému trestu se tehdy nevyhnul spisovatel Jan Beneš, který zaslal několik svých textů do Svědectví.

Změny v kulturním životě v 60. letech iniciovala generace narozená po roce 1945. Podle Stehlíka tito lidé, kteří už neměli přímou zkušenost s válkou, neusilovali o politickou změnu. „Dochází k mentálnímu zlomu, kdy lidé nepotřebují politiku, hlasování stranickými knížkami, ale chtějí poslouchat muziku, která je baví, a socialismus to neumožňuje,“ popsal tuto změnu Stehlík. Zpočátku tedy podle něj nešlo o ideologický střet, nicméně kvůli reakci představitelů komunistické strany se z kultury stalo politikum.

Nepřehlednou situaci na neoficiální a polooficiální hudební scéně 60. a 70. let minulého století popíše kniha Kapela, která vyjde v listopadu. Název dostala podle represivní akci proti nepohodlným skupinám. „Mapujeme v ní příběh bigbítové hudby od roku 1957 do pádu režimu,“ řekl Kudrna. Na knize spolupracoval s představitelem českého undergroundu, bývalým šéfredaktorem časopisu Vokno a vězněným disidentem Františkem „Čuňasem“ Stárkem.