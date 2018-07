Gigantická replika Měsíce, hlavní předmět putovní výstavy, se ztratila na cestě

LONDÝN Gigantické umělecké dílo obsahující realistickou repliku Měsíce Brita Luka Jerrama se ztratilo cestou do Rakouska. Umělecký projekt nazvaný Muzeum Měsíce se měl objevit od příštího týdne v rakouském Linci.

Hlavní součástí projektu je replika Měsíce o průměru sedmi metrů a ta se právě ztratila. Jerram, jehož citoval server BBC, řekl, že je to „otravné a znepokojující“.



Kurýrní firma TNT, která se měla o přepravu postarat, oznámila, že věc prověří. Výstava je putovní a zamluvená na celé léto na několika místech v Evropě.

‚Trčí to někde ve skladu‘

Jerram řekl, že se současné potíže dotknou mnoha lidí, kteří se těší, že si projekt prohlédnout. „Nebude to možné, protože to trčí v nějakém skladu. Nemáme žádný náhradní (Měsíc). Doufám, že se TNT pohne a bude se snažit to najít,“ řekl Jerram.



Instalaci vytvořil podle snímků ze satelitů americké NASA. Každý centimetr zevnitř nasvíceného kulovitého předmětu představuje pět kilometrů z reálného měsíčního povrchu. Celý vytvořený prostor je osvětlen a expozici doplňuje hudba několika skladatelů. Jerramovi při práci pomáhala Bristolská univerzita a britská vesmírná agentura.

Nedávno Jerram dokončil také podobnou repliku Země a ukazuje divákům, jak je planeta vidět z vesmíru.