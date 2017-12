Hlučín má nový útulek pro psy, poskytne zázemí osmi zvířatům

HLUČÍN Hlučín na Opavsku má nový útulek pro psy. Vznikl v sousedství dosavadního útulku, který už nevyhovoval. Poskytne v osmi kotcích místo pro osm psů, v krizových situacích i pro více. Náklady na jeho vybudování se pohybovaly kolem 1,8 milionu korun.

„Útulek v areálu sběrného dvora provozuje příspěvková organizace města Technické služby Hlučín. Město ho chce v příštím roce ještě rozšířit,“ řekla mluvčí radnice Ivana Gračková.



Původní zařízení fungovalo také v areálu sběrného dvora. Technicky už ale přestalo odpovídat požadavkům. „Náš starý útulek už byl opravdu nevyhovující, v tom novém budou mít zatoulaní a odchycení pejsci větší pohodu. Ovšem největší pohodu by měli, kdyby byli u svých majitelů,“ řekl starosta Hlučína Pavel Paschek (Občané pro Hlučín).

„Nový útulek má osm kotců pro psy. Jeden z nich je karanténní se zvláštním vchodem, kam se musí umisťovat nově odchycení pejsci. Další box je zateplený, protože se občas dostane do útulku i menší pes chovaný v bytě, kterému by v zimních měsících bylo venku chladno. Dva kotce mají větší rozměry, aby v nich měli pohodlí i větší psi. V každém kotci je dřevěná bouda a dřevěný rošt na ležení,“ uvedla Gračková.

Jeden kotec je primárně určený pro jednoho psa. V případe potřeby ale mohou být v některých psi dva. Součástí útulku je také technická místnost určená na skladování krmiva a dalších potřeb pro psy.

Město plánuje do budoucna rozšíření areálu o větší výběh pro psy. Sousední pozemek, který by byl pro tento účel vhodný, patří státu a město by jej chtělo už příští rok získat do dlouhodobého pronájmu.