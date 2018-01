Hodit si zavazadlo na záda? Nápad vznikl už v 19. století

Nápad hodit si těžký náklad přes záda, aby se lépe nesl, je zřejmě stejně starý jako samo lidstvo. A tak překvapí, že na vynález batohu se čekalo dlouhá tisíciletí, až do druhé poloviny 19. století.

V průběhu věků jistě existoval nespočet způsobů, jak si náklad naložit na záda, ale žádný se neblížil našemu dnešnímu batohu. První předpotopní verzi objevili archeologové spolu s více než 5000 let starou mumií Ötziho, u níž ležel toulec na šípy vyrobený z kůže, nošený pravděpodobně na zádech jako ruksak. V průběhu následujících tisíců let se objevovala další více či méně pohodlná řešení, z nichž mezi nejznámější jistě patří nůše – tedy v podstatě proutěný koš s popruhy. Ale pořád to nebyl náš ruksak.



Kdo přišel s prvním moderním batohem, není známo. Ví se pouze, že se rozšířil v 80. letech 19. století v Norsku. Měl jedinou velkou kapsu, vyráběl se z kůže a od všech nepodařených, stovky let starých předchůdců se lišil tím, že do něj byl zabudován dřevěný rám. Díky němu se váha nákladu lépe rozprostřela po celých zádech a ramena byla namáhána o mnoho méně.



I když se z historického pohledu jednalo o revoluční řešení, lidi zvyklé na nůše nepřesvědčilo. O to se postarala až první světová válka a armády, které v batohu objevily ideální zavazadlo pro dlouhé pochody na frontě. Například americká armáda vybavila své vojáky batohem M1910. V podstatě se jednalo o kus plátna, jímž se náklad obalil a pomocí popruhů přehodil přes ramena. Neměl žádné postranní kapsy, a pokud jste potřebovali sáhnout pro jedinou věc, museli jste jej rozbalit celý. Ale na pohodlí se v bojích zas tak nehledí.

Velký zlom přinesl roku 1938 horolezec Gerry Cunningham, jemuž na jeho výpravách žádný z dosavadních jednoduchých vynálezů nevyhovoval. Jedna velká kapsa, v níž se všechny velké i drobné pomůcky na výpravách smíchají, se čím dál víc ukazovala jako nepraktická. Takže vzal plátno a matčin šicí stroj a vyrobil si vlastní se dvěma kapsami na zip. Popularity se však dočkal až po druhé světové válce, kdy se na trhu objevilo dost levného materiálu, který už armády nepotřebovaly: přezky, popruhy, látky na výrobu padáků... Výrobci měli najednou k ruce nové, lehké a odolné materiály, díky nimž byly ruksaky pohodlnější a praktičtější. A lidé už batohy nesundali.