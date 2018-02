V hodonínské zoo se narodila tři mláďata vlka hřivnatého, přežila jen dvě

V Zoo Hodonín se narodila mláďata vlka hřivnatého, ze tří přežila dvě. Vlčaty se zoo může pochlubit znovu po dvou letech. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí zahrady Marie Blahová. Vlky hřivnaté chová hodonínská zoo od roku 2000.

Současný chovný pár, sedmiletá samice a o dva roky starší samec, jsou rodiči už počtvrté. Pouze první vrh v roce 2015 se dosud podařilo i odchovat. Ani nyní to nebylo bez komplikací, ze tří mláďat, která přišla na svět 18. prosince, přežili dva samci.



vlk hřivnatý Vlk hřivnatý sice měří v kohoutku téměř 90 centimetrů, váží ale jen kolem 23 kilogramů. Jeho dlouhé nohy jsou pro něj výhodou při pohybu v travnatých a křovinatých porostech jižní Ameriky. Má rezavou srst, tmavou dolní část nohou a bílou špičku ocasu. Hříva na hřbetě je tvořena prodlouženými černými chlupy.

„Na porod jsme se připravovali již několik týdnů předem. Do ubikace jsme jim přidávali materiál pro vystlání pelechu pro vlčata a jakmile Ola porodila, omezili jsme veškeré práce v okolí. Zakryli jsme část skla a ohradili prostor kolem vnitřní expozice tak, aby rodinka měla co největší klid,“ uvedla zooložka Lenka Štursová.



I přes snahu chovatelů ale jedno z mláďat během předsilvestrovské noci, kdy se ozývaly odpaly ohňostrojů, uhynulo. Rodiče je vlivem stresu usmrtili. „O to víc nás trápily nadcházející dny a s velkými obavami jsme 1. ledna otevírali dveře do objektu. Naštěstí byla obě mláďata živá. Měla ovšem tržná zranění v oblasti břicha, která jim rodiče při přenášení způsobili svými zuby,“ uvedla Štursová. V následujících dnech chovatelé našli na jednom z vlčků i pokousání na krku, z tohoto důvodu samce od zbytku rodiny dočasně oddělili, aby alespoň on, byť neúmyslně, mláďata neohrožoval.

V současné době se tržné rány, které si vyžádaly několik odborných ošetření veterinářem, hojí dobře. Celá rodina je opět pohromadě a mláďata začínají přijímat i jinou potravu než mateřské mléko. „Tento týden absolvovala vlčata snad poslední veterinární kontrolu spojenou s vakcinací a čipováním. Věříme, že i přes obtížný začátek z našich vlčích kluků vyrostou silní samci, kteří na doporučení koordinátora vyrazí do nových domovů,“ doplnila Štursová. Jakmile to počasí dovolí, návštěvníci vlčata uvidí ve venkovním výběhu.