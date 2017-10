Hra na módní chybky. Jak shodit outfit, aby byl opravdu dokonalý?

Každý rok se vyrojí řada nových nebo spíš recyklovaných trendů. Tu je oblečení volnější, tu uplejší. Někdy vedou křiklavé, jindy tlumené barvy. Někdy chtějí ti správní následovači trendů vypadat, jako by si žehlili i spodky, jindy oblečení má vypadat, že možná už jednou prošlo popelnicí. Ale jestli je něco, co platí už několik let a drží se toho znalci a milovníci vrtkavé módy, pak je to trend „srážení“.

Ne, nebojte, nikdo nikoho nesráží ze skály nebo slovně nesráží jeho ego. Jde o shazování dokonalého outfitu. A to nějakým drobným detailem. Pokud jste IT nadšenec, pak prostě do bezvadně naprogramovaného oděvu vložíte nějaký hravý bug.



Chcete nějaký příklad? Mám bezvadnou sousedku, vynikající stylistku. A ta se nedávno vypravila na pólo. Ač to vypadá jako odpoledníček na louce, tak i ten má svá pravidla, jak by tam měl člověk vypadat. A dámám třeba diktuje šaty nejlépe v lady délce, letního střihu, vzory jsou vhodné, ne nutné. No zkrátka něco, co má sousedka jako trochu zastydlá skejťačka moc často nenosí. Ale má cit pro událost a uznává, že každá příležitost žádá své. Takže šaty si pořídila. I s mašlemi na rukávkách. I s květinovým vzorem. Dodala tomu dokonalý make-up. Lodičky ale nechala doma. Vzala si velmi subtilní bílé tenisky. Prostě dokonalý lady look, který by jí ani nebyl přirozený, shodila. A o to přesně jde.

Dát na vědomí, že umíte dokonalost, ale přece jen to neberete úplně vážně a chcete si trochu hrát. V pánské módě se tomu říká sprezzatura. Nějakoumalou drobností jaksi pokazíte dokonale nažehlený vzhled. Použijete hravý detail.

K tomu to chce ale vědět, co děláte. Jednak nejdřív musíte mít co shazovat. Aneb sprezzaturou rozhodně není vyrazit do divadla v šortkách. Základ musí být odpovídající příležitosti. Takže třeba tmavý oblek, který k divadlu patří, můžete vyměnit za světlejší verzi. Tu ozvláštnit barevnými ponožkami, které jsou z hlediska tradice takovou chybkou. A třeba dřevěný motýlek místo patřičné kravaty. A tím se dostanete k tomu, že projdou i tenisky – kožené, ne „konversky“, ty k obleku fakt neprojdou.

Druhá věc je, že také musíte dobře vědět, kde se hodí si hrát. Třeba pohřeb není místo, kde byste měli projevovat módní nadšení pro různé drobné chybičky. Také pracovní pohovor je místo, kde byste si je měli odpustit. Pro jednoduchost zůstaňme v korporátní sféře (abychom se vyhnuli extrémům, kdy žádáte o práci módní editorky nebo dělníka na stavbě). V takových případech to chce nenápadnou dokonalost. Aneb dobře oblečený uchazeč je samozřejmostí. Ale v jednoduchosti je v tomto případě síla.



Protože to, co si mají ti, co vás případně do zaměstnání přijmou, zapamatovat, je, jak dokonalé máte schopnosti a dovednosti, ne jak kreativně máte v saku naaranžovaný kapesníček.