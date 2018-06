I Evropa umí turistu zaskočit. Na co si dát během cest pozor?

Češi cestují více a rádi do zahraničí. A ne vždycky počítají s riziky, na která se přitom dá předem dobře připravit.

Když se vydáváme na dovolenou po Evropě, často si myslíme, že – na rozdíl od cest do vzdálených exotických zemí – nás na našem kontinentě nemá co zaskočit. Není tomu tak.



I v nedalekých evropských zemích, zejména v jižnějších oblastech, se vyskytují různé nemoci s exotickými názvy jako papatači, leishmanióza nebo západonilská horečka. V některých státech Evropy stále hrozí také vzteklina. „Možných zdravotních rizik je řada,“ říká docent Rastislav Maďar, odborný garant Center očkování a cestovní medicíny Avenier. „Od infekcí způsobených různými patogeny přes vlivy prostředí, výškovou nemoc až po zhoršení základní chronické nemoci v horku a vlhku.“

Často však nezáleží ani tak na cílové destinaci jako spíše na délce pobytu, ubytování a stravování a plánovaných aktivitách.

Roli hraje i věk a zdravotní stav cestovatele. Pravděpodobnost zdravotních problémů stoupá s délkou cesty, při fyzické zátěži a také při pobytu na venkově.

Zjistit, co pacienta na cestách postihlo, bývá někdy problém už proto, že diagnostika místních nemocnic nemusí být dostatečná. A zpětně určit povahu nemoci až po návratu domů vždy s jistotou nelze.

Co si vzít proti průjmu

Dovolenou často znepříjemní cestovatelský průjem, který postihuje 20 až 40 procent turistů. Obvyklý je u výletů do tropických a subtropických destinací, kde bývá nižší úroveň hygieny, ale umí znepříjemnit i dovolenou v Evropě.

„Klienti mě často žádají, ať jim dám něco na průjem, ale tak jednoduché to není,“ říká doktor Jan Rutsch z Centra cestovní medicíny v Praze 1. „Toto onemocnění mohou totiž vyvolávat toxické kmeny bakterie Escherichia coli, ale i salmonely nebo třeba améby.“ Nasadit v danou chvíli správný lék není proto ani zdaleka tak snadné, jak by se možná na první pohled zdálo. Vyplatí se začít už před cestou užívat probiotika, která dokážou zlepšit rovnováhu střevní mikroflóry, a snížit tak riziko běžného průjmu. Úplně nejdůležitější ovšem je dodržovat na zahraničních cestách základní hygienická pravidla. Pokud se i přes veškerá preventivní opatření průjem dostaví, nasaďte striktně dietní režim a pijte dostatek tekutin obsahujících minerální soli – dají se běžně koupit v lékárnách i v rozvojových zemích.

„Osvědčuje se také podávat pořádně vymraženou kokakolu po lžičkách,“ dodává doktor Rutsch. Pokud průjem během pár dnů neodezní nebo se objeví krev ve stolici, je nezbytné vyhledat lékaře.

Spoléhat na místní se nevyplácí

Čeští cestovatelé si už mohou v zahraničí dovolit vyšší úroveň služeb, včetně kvalitních hotelů. Stále zůstává dost těch, kteří se do světa vypraví jen s velmi omezenými finančními prostředky. Tím jsou i vystaveni větším rizikům. Nedostatek financí může totiž ovlivnit nejen stravování a ubytování, ale i počet očkování před cestou nebo vybavení cestovní lékárničky. „Dobře informovaný, připravený, vybavený a disciplinovaný cestovatel nemusí mít zdravotní problémy nikde ve světě,“ míní docent Maďar. „Neinformovaný nebo ignorující rizika může onemocnět i v luxusním resortu.“ Podcenění situace a přípravy je podle jeho názoru tou nejčastější cestovatelskou chybou.

Doktor Rutsch dodnes vzpomíná na muže po infarktu, jenž měl několik bypassů a chtěl se vydat na korbě náklaďáku napříč Saharou. Tuto cestu mu v centru cestovní medicíny naštěstí ještě včas rozmluvili.

Podle statistik kupodivu častěji zdravotní problémy postihují turisty, kteří jedou do ciziny za svým známým, kamarádem nebo rodinou. Nepočítají s tím, že jejich blízcí místní infekci už dřív prodělali nebo mají vůči ní vyšší přirozenou odolnost. Pokud s nimi bez rozmyslu sdílejí jejich jídlo a pitnou vodu, stejně tak jako oni nepoužívají repelent, antimalarika či moskytiéru, může je to stát i život.

Rizika podle doktora Rutsche ale číhají i na milovníky zvířat, kteří si musí pohladit každého chlupáče, jehož potkají. Obzvláště pak v zemích, kde čtyřnožci pobíhají volně a živí se odpadky. Kvůli „nevinnému“ pohlazení si tak zvířátkomilové mohou občas vykoledovat parazitární onemocnění.

Rozumné zásady

„Sám jsem cestovatelem, a i když vím o infekčních rizicích hodně, netrpím rozhodně bakteriofobií,“ říká docent Maďar. „Mám svá pravidla a díky nim jsem nikdy neměl žádné zásadní zdravotní potíže, i když jsem procestoval skoro stovku zemí.“ A to zde jako lékař nejednou přišel do styku s infekčními pacienty.

Dodržuje zásadu nikdy nejíst potraviny bez tepelné úpravy či takové, které si neměl možnost sám umýt. V méně vyspělé cizině se vyhýbá nedostatečně tepelně upravenému masu, plodům moře, syrové listové zelenině, nepasterizovaným mléčným výrobkům, ledu do nápojů z neznámých zdrojů, ovocným džusům a nebaleným zmrzlinám na ulici.

Když si není jídlem úplně jistý, raději zažene hlad proteinovou tyčinkou z domova a žízeň nápojem s bublinkami, který považuje za celkem bezpečný.

A v rozvojových zemích se nebojí nahlédnout do restaurační kuchyně, aby posoudil její hygienu. Dobře totiž ví, že mezi oficiální částí pro hosty a zázemím bývá často obrovský rozdíl.

Zodpovědných cestovatelů přibývá

Do center cestovní medicíny přichází stále větší počet českých cestovatelů, kteří se jdou před cestou poradit. A jsou mezi nimi i ti, jimž hrozí zvýšená rizika – pacienti s diabetem, autoimunitními nemocemi či kardiaci. Získat zde mohou nejen základní rady, ale i individuální doporučení. „Cestovatelským základem je očkování proti hepatitidě typu A a B, na něž by neměli zapomínat hlavně ti, kteří se chystají do zemí s nižší hygienou,“ připomíná doktor Rutsch. „Při cestách do rozvojových zemí doporučujeme také vakcinaci proti břišnímu tyfu, meningokokům a vzteklině v oblastech, kde se toto onemocnění ještě vyskytuje.“

Povinné bývá v některých zemích světa pouze očkování proti žluté zimnici a proti meningokokům při pouti do Mekky. Ovšem nejen očkování, ale i kvalitní repelent a probiotika mohou leckdy zabránit zbytečným problémům o dovolené.