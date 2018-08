‚Ideální letní aperitiv.‘ Do Francie dorazilo kontroverzní modré víno

Paříž Modré víno, vynalezené ve Španělsku před několika lety, dorazilo letos v létě do Francie. Příchod kontroverzního tyrkysového nápoje do této vinařské velmoci, které trvalo roky, než přijala dnes tolik oblíbené růžové víno, se ale neobešel bez potíží. Při pohledu na modré víno vidí Francouzi rudě, konstatoval britský deník The Daily Telegraph.

Modré víno značky Vindigo dováží z Andalusie francouzský podnikatel René Le Bail. Popisuje ho jako „ideální letní aperitiv“. „Vychutnáte si ho na pláži nebo u bazénu - má jen 11 procent alkoholu, což znamená, že není nijak silné. Má ovocnou chuť, cítíte v něm třešně, mučenku a ostružiny. Je to víno pro sváteční chvíle,“ řekl Le Bail.



Move over red and white......here comes the blue wine. ctto:// #VMVargr pic.twitter.com/ml2eCd190L — ThomSevilla ⚡️ VM ⚒️ (@sevillathom1) 13. srpna 2018

Tvrdí také, že jeho charakteristická barva je ryze přírodní a původně bílé víno vyrobené z odrůdy chardonnay ji získává ze slupek modrých hroznů obsahujících antokyany, pigmenty vyskytující se třeba v borůvkách nebo ostružinách.



Francouzský Národní institut pro agronomický výzkum (INRA) to ale zpochybňuje. Tak výrazné barvy podle tamních vědců nelze dosáhnout bez použití dalších látek, patrně barviva, které ovšem není na etiketě uvedené.

Le Bail se ale hájí. „Není tam nic dalšího, ani cukr. Je to stoprocentní chardonnay,“ řekl podnikatel rozhlasové stanici Radio France.

Francouzská média také připomínají, že vinařská pravidla zakazují míchat červené a bílé víno. Nápoj se v Evropě ani vínem nazývat nesmí a prodává se jako nápoj na bázi vína.



Le Bailově firmě se přesto podařilo ve Francii prodat 35 000 lahví modrého vína. Jeho cena se pohybuje mezi 12 a 18 eury za lahev (zhruba 300 až 460 korun).

Není ale jasné, zda jde jen o prchavou módní záležitost, nebo trend, který potrvá. Dobytí francouzského trhu může z dlouhodobého hlediska představovat problém. „Francie je totiž země, kde víno, ať už červené, bílé nebo růžové, představuje součást národní kultury,“ napsal britský list The Guardian.

Vindigo není prvním modrým vínem, které se snažilo prosadit. V roce 2016 jeden malý španělský startup přišel s nápojem, který představoval jako první modré víno na světě. Pokus dostat se s ním do francouzských supermarketů ale nevyšel kvůli pravidlům pro označování vína - „modré víno“ se v kategoriích vína uznávaných v Evropské unii nevyskytuje.