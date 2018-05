Implantát umožňuje dětem dohnat ostatní, říká lékař

Kochleární implantát je neuroprotéza napojená přímo na vnitřní ucho, která pomáhá mnoha neslyšícím. Česko však v počtu pacientů s tímto implantátem zaostává za západní Evropou, říká profesor Jan Plzák, přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a pražské Fakultní nemocnice v Motole.

LN Když se mluví o problémech se sluchem, většině lidí se vybaví sluchadlo. Dokáže tento přístroj pomoci většině nedoslýchavých?

Sluchadlo může v některých případech zlepšit sluch až téměř k normální úrovni. Velmi však záleží na typu poruchy sluchu. Pro některé poruchy sluchu je vhodná chirurgická léčba. Například v léčbě otosklerózy, při níž je příčinou nedoslýchavosti zatuhnutí středoušní kůstky – třmínku – ve spojení s vnitřním uchem. Při operaci je nutno nefunkční třmínek odstranit a nahradit ho umělou protézkou. Jestliže je příčinou poruchy sluchu otvor v bubínku, opět je nejlepší léčba chirurgická, při níž se z vaziva či chrupavky vytvoří bubínek nový.

LN V posledních letech dělají lékaři test sluchu dětem hned v porodnici. Co se děje, když zjistí problém?

Cílem je co nejdříve odhalit poruchu sluchu u dětí a umožnit jim včasnou rehabilitaci sluchu, a tím i řádný vývoj řeči. Řeč se bez sluchové zpětné vazby nemůže řádně vyvinout. Sluchadlo může mít dítě již od raného věku. Jestliže je dítě hluché a je indikována rehabilitace sluchu kochleárním implantátem, operují se již i roční děti.

LN Takže tento implantát pomůže s naprostou hluchotou?

Kochleární implantát je neuroprotéza, která nahrazuje periferní část smyslového aparátu ucha. Při operaci je do hlemýždě ve vnitřním uchu, kde začíná vlastní sluchový nerv, zaveden svazek elektrod. Kochleární implantát transformuje zvuky z okolí pacienta na elektrické impulzy, které dráždí v hlemýždi sluchový nerv, a stimuly jsou vedeny do sluchového centra v mozkové kůře, kde jsou zpracovány a dekódovány. Kochleární implantát tedy nepomůže těm, kteří mají porušený sluchový nerv či vyšší sluchové dráhy v mozku.

LN Jde v Česku o běžnou operaci?

První kochleární implantát v Československu byl voperován v roce 1987 na pracovišti, které nyní vedu (Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy tehdy sídlila ve Všeobecné fakultní nemocnici, nyní již více než 20 let působí ve Fakultní nemocnici v Motole). V České republice jej ročně získá téměř sto pacientů, z toho přibližně osmdesát v motolské nemocnici. Na zdejší klinice je to kolem 35 dospělých ročně, na Klinice ušní, nosní a krční 2. lékařské fakulty UK a FN v Motole, kterou vede přednosta MUDr. Jiří Skřivan, přibližně 45 dětí za rok. U dětských pacientů jsme započali již i s oboustrannou kochleární implantací, která nejen umožňuje rehabilitovat sluch a umožnit vývoj řeči, ale zajistí i schopnost prostorového slyšení. Problémem je, že počet pacientů s implantátem na počet obyvatel ČR je stále nižší než ve většině vyspělejší Evropy. Důležité je správné a časné vyhledání pacientů. Určitě se zlepšil včasný záchyt vrozené hluchoty u novorozenců. Přestože není screening sluchu u novorozenců legislativně zakotvený, podařilo se výraznou aktivitou ORL lékařů tento program ve většině porodnic v Česku zajistit.

LN Je takto brzké odhalení poruchy sluchu zásadní?

Díky screeningu sluchu novorozenců se velmi výrazně snížil průměrný věk implantace u novorozenců, kteří se narodili hluší. Operujeme je obvykle, když jim ještě nejsou dva roky, a velmi se tím blížíme evropské úrovni. Čím dříve začne rehabilitace sluchu u novorozence, tím má menší ztrátu za přirozeně se vyvíjejícím dítětem. Musí zrychlit svůj vývoj, aby ve věku, kdy začíná školní docházku, dítě mělo už řádně vyvinutou řeč a jeho sluchové vnímání bylo takové, aby stačilo vrstevníkům. Jestliže začne rehabilitace až ve čtyřech letech, za dva roky ztrátu nedohoní. Když se však podaří operovat ve věku kolem jednoho roku, pravděpodobnost, že vše dožene, je velmi vysoká, dítě obvykle funguje zcela bez odezírání.

LN Pomohlo by plošné vyšetření sluchu i u dospělých?

Screening v takové formě jako u novorozenců u dospělých neexistuje. Ale u nich je obrovská výhoda, že to jsou obvykle pacienti ohluchlí v pozdějším věku a mají normálně vyvinutou řeč. Důležité je, aby byl co nejkratší interval mezi dobou, kdy ohluchnou, a kdy se postupně mění schopnost centrálního zpracování zvuku v mozku. Mají plně vytvořené sluchové centrum v mozkové kůře, plně vybudované řečové a sluchové spoje. Když není sluchová dráha mezi vnitřním uchem a sluchovou kůrou mozku využívána, její funkčnost se postupně vytrácí. A čím později se propojení obnoví, tím déle trvá rehabilitace. Pacient může mít i trochu setřelou řeč, protože nemá zpětnou vazbu přes svůj sluch. Tady je důležitý apel zejména na lékaře, ale i pacienty, aby věděli o kochleárním implantátu. Lékař by měl takového pacienta co nejdříve odeslat k implantaci. Prodlení tu ale není tak nebezpečné jako u dětí.

LN Dospělým s vrozenou hluchotou tedy implantát nepomůže?

Pomůže. Většina vrozeně hluchých pacientů, kteří nebyli dosud zaimplantováni, používá s různou mírou efektivity sluchadla. Kochleární implantát i těmto pacientům obvykle nabízí nejlepší možnost slyšení.