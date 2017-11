Indonéské muzeum odstranilo figurínu Hitlera, lidé se s ní fotili

YOGYAKARTA(IBDONÉSIE) Muzeum soch v indonéském městě Yogyakartě odstranilo ze své expozice figurínu Adolfa Hitlera stojící před fotografií brány koncentračního tábora. Exponát stáhlo po rozhořčených reakcích ze zahraničí na selfie usměvavých návštěvníků s nacistickým vůdcem, které se objevily na sociálních sítích.

Muzeum vizuálních triků De Mata si prý až poté uvědomilo, že tato atrakce mohla někoho urazit, napsal zpravodajský web BBC. „Nechceme vyvolávat žádné pobouření,“ řekl provozní šéf muzea Jamie Misbah. Cílem instituce na indonéském ostrově Jáva je prý výhradně vzdělávání. Figurína Adolfa Hitlera v životní velikosti zde byla vystavena od roku 2014, napsala agentura AP.



Na jedné z fotografií, která vzbudila nevoli, předvádí skupinka mladíků nacistický pozdrav. Na jiných fotkách se lidé po boku Hitlerovy figuríny usmívají, zatímco mají za zády vstupní bránu do koncentračního tábora v Osvětimi.

„Všechno je na tom špatně. Těžko se hledají slova pro to, jak zavrženíhodné to je,“ citovala agentura AP rabína Abrahama Coopera z mezinárodního Centra Simona Wiesenthala. „To pozadí je nechutné. Je to výsměch obětem, které tam vstoupily a už se nikdy nevrátily,“ dodal.

Odhaduje se, že během druhé světové války v osvětimském táboře zahynulo 1,1 milionu lidí, převážně evropských Židů. Také zde umírali Romové a sovětští váleční zajatci.