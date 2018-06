Jak cestovat s chronickou nemocí. Na co nezapomenout?

Rady na cestu Co dát do lékárničky? Pravidelně užívané léky. Při cestách si je dát do příručního zavazadla a také si opsat odborný (mezinárodní) název účinné látky a dávkování.

Léky proti bolesti, horečce, průjmu a proti alergii (i u osob, které doma alergií netrpí). Užitečné mohou být i nosní nebo oční kapky, antibiotické masti, léky proti kašli, na bolest hrdla, dezinfekce na rány i na ruce a vybavení na ošetření malých poranění. Kam nebrat malé děti Do méně rozvinutých exotických oblastí by neměly jezdit děti do dvou let věku. Kompletně očkované dítě starší 6 měsíců by mělo zvládnout pobyt v evropských dovolenkových destinacích. Exotické cesty do rozvojových zemí nejsou vhodné ani pro těhotné ženy v prvním trimestru, v němž může i zvýšená tělesná teplota či téměř nezjistitelná infekční příčina zasáhnout do vývoje plodu. Na co nezapomenout Kvalitní repelent. Náhradní brýle. Na delší let letadlem, při němž na vás fouká několik hodin chladný vzduch z klimatizace, se může hodit více oblečení a také šátek na krk nebo na hlavu. Adresy center cestovní medicíny jsou na webu Společnosti infekčního lékařství: www.infekce.cz