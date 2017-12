PSÍ BLOG: Jak moc šílené je vzít psa do Rumunska?

Cestovat po Rumunsku se psem je naprosté šílenství.“. Častý názor lidí v internetových diskusích, který jsme se rozhodli vyvrátit.

Když člověk hodně cestuje, dostává se nejednou do zemí, které jsou z nějakého důvodu všeobecně „zatracované“. Jsme na to s přítelem zvyklí, protože jsme si již párkrát vyslechli, že jsme blázni, ale nikdy by nás nenapadlo, že na něco takového narazíme při evropské cestě se psem. Tentokrát bylo oním šílenstvím Rumunsko.



Road trip se psem Miroslava Kohoutová se živí jako copywriter. Již několik let píše psí blog, který dělá pro radost všem, kteří milují psy a chtějí se pravidelně zasmát. Píše o cestování se psem, svých zážitcích, ale i zážitcích z pohledu psa. Chce ukázat, že život se psem je jedna velká psina.

Mnohdy se v internetových diskusích dozvíme, že je cesta se psem po Rumunsku nebezpečná. Argumentem jsou samozřejmě volně pobíhající psi. Rumunsko je obecně zemí, u které panuje mnoho předsudků. Je někdy popisováno jako země špinavá, s vysokou kriminalitou a s nebezpečím číhajícím na každém kroku.



Naprostý nesmysl.

Každý, kdo ji navštívil, musí tyto názory vyvrátit. Rumunsko prochází ekonomickým růstem a je to vidět na každém kroku. Vše se opravuje, a tím roste i kvalita služeb. Stále je zde ale levně, což s nádhernou krajinou je ta největší přidaná hodnota. Pro lidi tedy naprosto skvělé místo pro dovolenou. Jak je to ale s těmi psy?

Rumunsko a volně pobíhající psi

Volně pobíhající psy tu potkáte skutečně často. Především pak v oblastech, kde je v blízkosti nějaká civilizace. Určitě to ale není tak, že na každém metru narazíte na psa. Zvládli jsme například několik výletů, kde jsme ho za celou dobu nepotkali. Když už na něj ale ve volné přírodě narazíte, nastávají většinou dvě situace. Buď si vás vůbec nevšímá a ani ho nenapadne, aby se kvůli vám zvedal, nebo vás vidí jako zdroj jídla, a tak se vás drží, ale z dostatečné vzdálenosti. Ve volné přírodě jsme nenarazili na žádného agresivního psa, ale pouze na psy, kteří z nás měli strach a respekt. Věřte mi, že spíše jsme je zajímali my, jako zdroj jídla, než nějaká fena, kterou jsme měli s sebou.

Hodně často jsme naráželi na psy, kteří byli dost podvyživení. Pokud to šlo, tak jsme jim dávali Šejminky granule, což je i jeden z důvodů, proč jsou na lidi hodní. Představují pro ně totiž často jediný zdroj jídla. Ve volné přírodě tedy vůbec nemusíte mít strach z nějakých psů.

Mohu říct, že když srovnám Rumunsko, Bulharsko a pevninskou část Řecka, v Rumunsku ta koncentrace volně pobíhajících psů byla nejnižší.

Na žádný problém jsme nenarazili ani ve vesnicích, ani městech. Jediný problém, který jsme při naší cestě měli, se stal v Řecku, bylo to se psem majitele restaurace, kdy Šejminka narušila jeho teritorium a pes (resp. fena) po ní vyjela. To je bohužel situace, která se nám stala i v Čechách. Ať jedete tedy kamkoliv, dejte si pozor spíše na psy ve vesnicích, a pokud to půjde, snažte se jim vyhnout. Do velké míry záleží i na tom, jakého psa máte vy. Zda je to typický vyvolávač konfliktů, nebo pes, který si před každým lehne na záda a nechá se oblizovat, jako ten náš.

Jak je problematické sehnat v Rumunsku ubytování se psem

Další výhodou Rumunska, co se týče pobytu se psem, je to, že zde najdete velké množství hotelů a apartmánů, ve kterých je pes ubytován zdarma. K tomu nám bylo Rumuny řečeno, že v jejich zemi není běžné, aby někdo cestoval se psem, pokud nějaký pes apartmány už navštíví, je to spíše domácí mazlíček turistů. Možná i díky tomu nemají majitelé negativní zkušenosti s pejskaři, a tak nezakazují pobyty se psy, ani za ně nevybírají poplatky. Vybrat tedy kvalitní a levný apartmán, kde se navíc neplatí za psa, není v Rumunsku žádný problém.

Vyhodnocujte správně situaci

Abych to tedy shrnula. Žádný problém se psy jsme v Rumunsku neměli a opravdu bych se nebála s nimi do této nádherné země cestovat. Vždy ale buďte ostražití a snažte se dobře vyhodnocovat nastalou situaci. Vy musíte vědět, jakého máte psa, jak reaguje na ostatní zvířata, ale zároveň musíte odhadnout nastalou situaci. Vědět, kdy se máte otočit a kdy opravdu žádný problém nehrozí.

