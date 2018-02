Alkohol a léky jsou odpad. Jak pomoci orgánům zbavit se toxinů?

Co přesně znamená detoxikace? Proč je důležité pročistit své tělo před příštími svátečními hody? Co máme dělat po masopustním maratonu mastných, sladkých a slaných jídel? Detoxikační džus, detoxikační krém, detoxikační jóga, detoxikace vlasů, to vše se dnes stalo běžnou součástí života.

Máme orgány, jež se podílejí na neutralizaci a odstraňování nežádoucích škodlivin, které se nahromadily v důsledku přejídání, stresu, znečištění životního prostředí, alkoholu či konzervačních látek a pesticidů nacházejících se v potravinách, píše francouzský týdeník Le Express.



Ledviny a játra filtrují odpad a střeva jej odvádějí. Když nejsou s to plnit svou úlohu, celkový stav organismu je narušen. Jsme unavení, pomalu trávíme, zadržujeme vodu. Tyto orgány je třeba stimulovat, aby byla zajištěna jejich správná funkce.



„Hledáme magické potraviny, které nám umožní jíst co chceme a kdy chceme, aniž bychom nabírali na váze,“ vysvětluje nutriční poradkyně Ambre Motová. Doporučuje zvyknout si na správnou výživu, protože skutečná detoxikace spočívá ve zdravém životě a ve vyvážené stravě.

Lékař Patrick Aubé zdůrazňuje, jak je důležité, aby byly funkce organismu zajišťující jeho očistu připraveny pracovat na maximální výkon, zvláště před svátky, aby dobře hrály svou roli v organismu namáhaném nadměrným množstvím jídla a alkoholu.

Čistá játra

Aby se organismus zbavil takového odpadu, jako je alkohol a léky, je třeba pročišťovat játra třikrát až čtyřikrát do roka. Týden před svátky si odepřete alkohol a naopak si dopřejte vyváženou stravu, poznamenává Ambre Motová. Těžko stravitelné potraviny, jako jsou hotová jídla, mléčné výrobky, káva a maso, nahrazujte zeleninou a ovocem.



Doktor Aubé doporučuje pojídat artyčoky, které aktivují produkci žluči játry a odvádění žluči do střev. „Žluč především umožňuje trávit tuky. Podílí se rovněž na detoxikaci od léků a alkoholu a na eliminaci cholesterolu,“ říká.

Konzumace potravin bohatých na vlákninu, jako je ovoce, zelenina a celozrnné výrobky, umožňuje „vytapetovat“ žaludek a zpomalit vstřebávání některých tuků a cukrů. Jsou vhodné i proto, že vedou k pocitu sytosti.

Dostatek vody je základ

Důležitá je hydratace. Máta, meduňka a fenykl jsou vynikající pro přípravu střev na sváteční hody, uvádí Patrick Aubé. „Po každém vydatném jídle si vždy připravím odvar z máty. Po celý rok a zvláště o svátcích mi její digestivní vlastnosti pomáhají zbavit se nadmutí a nevolnosti,“ říká osmatřicetiletá Héléne.



Doktor Aubé doporučuje čaj z trubkovce, rostliny známé pro své diuretické účinky. Ambre Motová zase radí věnovat pozornost tomu, abychom neměli příliš vysoký přísun proteinů. Stačí sníst v poledne jednu porci masa a večer půl porce. Léčitelka Frédérique Cervoniová nedá dopustit na čaj z břízy pro jeho očišťující a diuretické účinky.

Experti se shodují v tom, že před bohatými pokrmy o svátcích, pokud jsou podávány večer, je třeba si dát velmi lehký oběd: zeleninu nebo zeleninovou polévku, nejvýše 150 gramů masa nebo ryby, salát z kozlíčku a čerstvé ovoce nebo jablečný kompot bez přidaného cukru.