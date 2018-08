Jak poznat psa z množírny? Pojmy jako ,speciální miništěně’ nebo ,nadpočetné’ jsou varování

PRAHA Útulky praskají ve švech. Přesto řada lidí preferuje nákup štěněte podle vlastních představ - za nízkou cenu a co nejrychleji. V takovém případě však hrozí, že si pořídí psa z tzv. množírny. Jak se jim vyhnout a nepodporovat množírenský obchod? Rady pro zájemce o domácího mazlička předává mluvčí organizace Obránci zvířat Pavel Buršík.

1. Pozor na líbivé formulace v inzerátu

I tento byznys je závislý na dobrém marketingu, proto se množitelé snaží potenciální kupce nalákat chytlavými pojmy typu „nové plemeno“, „netradiční zbarvení“, „speciální miništěňátko“ a dalšími. To je prvním varovným signálem, že se může jednat o štěně z množírny. Prodejci navíc mnohdy do inzerátu nevkládají skutečné snímky zvířete. Pokud tedy inzerující používá stále stejnou fotografii, je to možná proto, že reálně nabízená štěňata jsou v takovém stavu, že by si je nikdo nekoupil.

2. Příliš vstřícné chování a domluvy typu „náhodou projíždím kolem“ jsou jen taktikou

Množitel se většinou při komunikaci s kupcem chová velice vstřícně, někdy až podezřele, což může být další výstrahou. Prodejce se snaží zachovat si anonymitu, proto je pro ně výhodnější se s kupcem potkat „na půli cesty“, když „náhodou“ projíždí kolem - třeba na parkovišti nákupního centra nebo na benzinové pumpě. Tím zůstane anonymita množitele zachována. Vše se většinou odehraje tak rychle, že si nový majitel ani nestihne zkontrolovat, zda není zvíře nemocné nebo se shoduje s fotografií. Dovolat se následně prodávajícímu není většinou možné: telefon má vyvěšený, na e-maily neodpovídá, jméno často uváděl smyšlené.

3. Nic jako nadpočetné štěně z vrhu neexistuje, aneb typická výmluva

Často používají množitelé lež, že štěně pochází od rodičů s průkazem původu. Je potřeba dávat si pozor například na argument, že se jedná o nadpočetné štěně z vrhu, jinak by „papíry“ samozřejmě mělo. Žádný výraz nadpočetné štěně neexistuje - je to jen snaha množitele, jak zamaskovat, že pes žádný průkaz původu nemá. Ovšem ani u štěňat, které jím disponují, není stoprocentní jistota, že nepochází od množitele, protože i množírny „papírových psů“ existují.

(viz. Video).

Proč nekupovat psa z množírny? - Štěňata z množíren jsou často nemocná, trpí na chronické záněty uší a očí, množitelé navíc kříží „hlava nehlava“, štěňata se mnohdy rodí s genetickými vadami a těžko vyléčitelnými chorobami. Veterinární péče pak stojí nového majitele několik tisíc korun. - Nejen nově narozená štěňata, ale hlavně jejich rodiče žijí v otřesných a nehygienických podmínkách, na malém prostoru. Klece jsou nezřídka naskládané na sebe, psi tak kálí na zvířata pod sebou. Fenám jsou píchány hormony, aby mohly porodit i čtyřikrát za rok, jsou vysílené a v bídném stavu. - Koupí psa z množírny podporujete množitelský obchod. Dokud budou mít množitelé poptávku, budou ve svém byznysu pokračovat.

4. Prověřujte. Snažte se poznat podmínky, ve kterých žijí rodiče štěněte

Prodávající a jeho kontaktní údaje mohou být falešné. Proto je dobré se pokusit ověřit, zda jsou dohledatelné i jinde a zda jsou pravé. Tím se může množitel odhalit, ne vždy je však falešná identita jediným a zaručeným vodítkem k množiteli. Někteří na anonymitu svých kontaktních údajů nedbají a poté se uchylují k praktikám popsaným výše, telefon je vyvěšený apod.

Zároveň je dobré znát podmínky, v nichž žijí rodiče štěněte i štěně samotné. I zde se může množitel uchýlit ke lsti a podmínky naaranžovat. Pro mnohé množitele je to však náročné a už samotné naléhání zájemce, že chcete vidět rodiče, je může dostat do úzkých.

5. Adoptujte

Útulky a depozita jsou plné psů, kteří budou vděčni za svoji lidskou „smečku“. V útulcích si navíc každý může vybrat, zda si osvojí štěně, dospělého nebo staršího psa - útulky jsou jimi přeplněné. V případě, že i tak toužíte po konkrétním plemenu, kontaktujte spolky, které zachraňují psy z nevhodných podmínek a také z množíren,například organizace Frbul, občanské sdružení Strana psa, organizace Dej pac!, aj.