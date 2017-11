Jak se zbavit stresu? V Singapuru vymysleli ‚demoliční místnost‘

SINGAPUR Jak se zbavit stresu po špatném pracovním dni? V Singapuru, kde jsou zaměstnanci i studenti vystaveni silnému tlaku, umožňuje člověku upustit páru „místnost vzteku“, kde Singapurci rozbíjejí věci baseballovou pálkou, napsala agentura AFP.

„Demoliční místnost“ (Fragment room) je vlastně cela o čtyřech stěnách ze silného betonu, kde se za nezvyklé uvolnění stresu musí zaplatit.



Člověk si nejprve navlékne bílou kombinézu, přilbu, rukavice, ochrannou obuv a pak může začít masakr: vystresovaní Singapurci rozbíjejí nádobí, sklenice a tiskárny baseballovou pálkou, anebo je zkrátka tříští o zem.

„Demoliční místnost“ funguje už půl roku a přichází do ní bezpočet obyvatel tohoto městského státu v jihovýchodní Asii. Vysoce moderní Singapur proslul vedle svého bohatství i mírou stresu, jemuž jsou kvůli atmosféře soutěživosti jeho obyvatelé od školních let do dospělého věku vystaveni.

„V Singapuru je pod tlakem každý - nezáleží na jeho původu, minulosti ani na tom, kým je,“ řekl AFP zakladatel „demoliční místnosti“ Royce Tan. „Stres prostupuje všechna prostředí - školu, práci, osobní vztahy,“ dodává.

V Singapuru tato místnost, jejíž obdoby existují v mnoha městech po celém světě, nabízí dvě kratochvíle, z nichž každá trvá půl hodiny. Návštěvník může buďto za 38 singapurských dolarů (615 korun) zničit určený počet předmětů, anebo, sáhne-li po „balíčku totální destrukce“, může za 350 singapurských dolarů (5660 korun) zničit tolik předmětů, kolik za 30 minut stihne.

Věci k demolici dodává samotná místnost, jež byla zřízena v opuštěné továrně v centru Singapuru, kde se dříve vyráběly nudle. Klienti si ale mohou přinést i své vlastní předměty.

Jedno nedávné odpoledne si do místnosti přišly vypustit páru rozbíjením věcí, hlavně tiskárny, dvě studentky ve věku 18 a 19 let, které právě složily zkoušku.

„V jednotlivých kurzech vždycky tiskneme věci pro všechny spolužáky, takže mít možnost rozbít tiskárnu je úžasné,“ vysvětluje studentka práv Kylie Low.