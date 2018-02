10 mýtů o chřipce: jak neléčit chřipku a čeho se vyvarovat

PRAHA Horečka, bolest kloubů a všudypřítomná únava, později se k nim připojí i rýma a kašel. Takové jsou dopady chřipky. Je totiž začátek února, v Česku tradiční doba chřipkových epidemií. Co na chřipku platí a co naopak ne? Server Lidovky.cz vám přináší deset rozšířených mýtů o chřipce. Co při onemocnění nedělat a čeho se vyvarovat?

1. Vitamín C proti chřipce zabírá

Není to pravda. Účinnost vitamínu C proti chřipkovým virům nikdy prokázána nebyla. Zatímco jeho pravidelná konzumace je pro zdraví člověka prospěšná, proti chřipce nezabírá a ani nepomáhá její prevenci.



2. Kuřecí vývar nebo grog chřipku léčí

Oblíbená léčba chřipky pomocí horkého kuřecího vývaru je velmi rozšířenou lidovou pověrou. Kuřecí vývar ale chřipku neléčí. Horká tekutina ovšem může zmírnit kašel nebo škrábání v krku, ale nemusí se přímo jednat o kuřecí vývar.



Někteří lidé zase při léčbě používají horký grog nebo svařené víno. Lékaři ale doporučují nemocným, aby se alkoholu naopak vyvarovali. Jeho konzumace totiž ničí játra, největší filtr, který v těle máme. Pokud jsou játra zatěžována alkoholem, bacily v těle vydrží mnohem déle než u ostatních lidí. Alkoholici proto mají naopak těžší i delší průběh chřipkových infekcí.

3. Chřipku zaručeně chytíte při pohybu v chladnu

Samotná procházka v chladném počasí vám chřipku přivodit nemusí. Je ale pravda, že chřipkové viry lidský organismus napadají nejběžněji v zimních měsících, protože se virus šíří rychleji. Semeništěm chřipkových virů jsou zejména prostředky hromadné dopravy, kde se na jednom místě pohybuje velké množství lidí. Pro lidi, kteří se chtějí vyhnout nemoci, je dobré se těmto místům pokud možno vyhýbat.

4. Rostlinné přípravky zabírají

Další nepravda. Léčebné přípravky na rostlinné bázi jsou lidmi při léčbě chřipky i nachlazení sice hojně používané, jejich účinnost ale nikdy nebyla prokázána.



5. Ležte doma v posteli, to je jediný lék

Není, s chřipkou se můžete vypořádat i mnoha jinými způsoby. Například antivirotiky, která lze využívat hned poté, co se projeví příznaky choroby. Mohou aktivně snižovat její sílu i dopad symptomů. Může je tlumit i řada jiných léků. Antibiotika by se měla správně využívat jen v těžkých případech. Zmíněný odpočinek v posteli ale nemocnému v boji proti chřipce také prospěje.

6. Antibakteriální mýdla fungují proti chřipce

Pokud se chcete vyhnout chřipce, je důležité si přímo mýt ruce. Jen tak si je opláchnout vodou bez mýdla ale nepomůže. Na rukou totiž ulpívá mastnota, v níž se drží bakterie, a samotná voda je nespláchne. Mýdlo je tu právě od toho, aby rozpustilo mastnoty, které s sebou i s bakteriemi spláchne proud vody. O stoprocentní ochranu před chřipkou se však nejedná.

7. Chřipku můžete chytit při podání rukou s nemocným

Pokud si s nakaženou osobou podáte ruce, nic se nestane. Choroba se šíří především kašláním nebo kýchaním. Pokud chřipkové viry přijdou do kontaktu s vaší pusou nebo nosem, tak teprve poté se můžete nakazit. Nakažený člověk na vás přitom nemusí chřipku přímo kýchnout. Stačí, když na vás mluví. Neohrozí vás ale, pokud se nakaženého člověka pouze dotknete.

8. Chřipku můžete chytit po očkování

Nemůžete. Při očkování proti chřipce je do lidského těla vpuštěn vir, který není aktivní, takže touto cestou chřipku chytit nelze. Náchylné osoby ale mohou po očkování trpět horečkou, bolestí svalů nebo slabostí. Jedná se ale o výjimečné případy.

9. Sauna nepomáhá

Naopak, sauna pomáhá zejména při prevenci. Saunování významným způsobem snižuje pravděpodobnost nakažení. Výzkumy prokázaly, že lidé, kteří se saunují alespoň dvakrát týdně, jsou o polovinu méně ohroženi chřipkovými viry. Jedna z vědeckých teorií například říká, že v sauně inhalujete tak horký vzduch, že v něm viry nemohou přežít.



10. Na chřipku zabírají antibiotika

Nezabírají, antibiotika jsou proti viru způsobujícímu chřipku zcela neúčinná. Nechrání ani před nachlazením nebo zápalem plic. Nevhodné užívání antibiotik naopak způsobuje, že antibiotika ztrácí účinnost.