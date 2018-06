Pokud chcete vyčnívat z davu, návrháři na drogách vám podají pomocnou ruku

Módní svět, jak pravidelní čtenáři těchto řádků dobře vědí, nenabízí jen eleganci, ale také řadu bizarností. A zrovna na ty dostal Čekstajl tento týden chuť. Kolegyně Karolína, která tady nedávno zaskakovala, poukázala na jeden opravdu podivuhodný trend – a to jsou „neviditelné džíny“. Neboli – pojďme být upřímní – pár špagátků džínoviny, které vám visí kolem zadku a vytvářejí jakýsi rámeček, ve kterém mohly být kalhoty, ale je v něm jen vzduch.

Pro letošní rok ale přišli tvůrci (zřejmě posilněni nějakými príma chemickými látkami) s řadou dalších vychytávek, nad nimiž je třeba minimálně klausovsky povytáhnout obočí.



Milovník zámeckých kabinetů kuriozit by si letos měl obohatit botník. Společnost Loewe přišla například s kotníkovými teniskami, které mají prodlouženou, směrem vzhůru zahnutou špičku. Je to taková ozvěna středověkých (v našich podmínkách se šašky spojovaných) škrpálů, kdy si pánové své mocné špice přivazovali k lýtkům.

A to si Čekstajl myslel, že ošklivější boty než tolik oblíbené „uggy“, o nichž jsme letos už psali, nikdo na trh nevrhne. Jaká mýlka! A v soutěži přibyli další adepti. Nike se nechal inspirovat navrátivším se trendem ledvinek (ten je děsivý sám o sobě) a kapsičku přidal na svrchní díl klasických plážových nazouváků. Jak praktické!

A gumové crocsy teď můžete pořídit i ve variantě Sock Croc. Což je klasická nehezká (a ano děsně praktická) „krokska“ vylepšená o zabudovanou ponožku. Nebo lépe řečeno takový ten návlek, který mají kajakáři a který se tváří býti vrchním dílem ponožky. Ovšem vítězem v přehlídce totálních bizarností je pro letošní rok určitě nový model kalhot z dílny značky Gu, která patří do stejné stáje jako třeba známější Uniqlo.

Jde o klasické chinos neboli plátěné kalhoty. Mají však speciální kapsičku. Na velmi speciálním místě. Tušíte správně. Jde o kapsičku přímo na poklopci. A aby bylo jasné, že tam je, tak je vyvedena v kontrastní barvě. Na béžových kalhotách je našitý třeba bílý falicky tvarovaný pruh látky, který je skutečně funkční kapsou.

Máš něco v kapsičce, nebo mě tak rád vidíš?

No funkční… funguje výhradně, pokud máte kalhoty zapnuté, jinak se případný obsah vysype. Co by se do takové kapsičky hodilo ukládat? No mnoho nápadů Čekstajl nemá… velikostně se tam vejdou třeba tak dvě propisky. Nicméně pak dojde samozřejmě k vyboulení a jistě „zábavným“ dotazům na téma: Máš něco v kapsičce, nebo mě tak rád vidíš?



K čemu je to dobré? Zřejmě k přilákání pozornosti. Ostatně ono jakékoliv oblečení, které se tváří trochu odlišně, je jakýmsi namlouvacím signálem. Tady dost explicitním, chtělo by se říci. Ale když už do pánské módy pronikl z podprsenek známý push-up efekt (ano, chápete to dobře, prádlo pozvedává, co majitel pozvednout chce – a může jít o přední i zadní stranu), tak proč se pohoršovat. Takže pokud chce někdo vyčnívat z davu, tak je to cesta. Jen drobná rada, kterou Čekstajl našel na webových stránkách Guardianu: Neptejte se v obchodě, jestli mají tento model v extra délce. Mohlo by to vyznít dost oplzle.