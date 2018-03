Japonci si svými destiláty získávají Brity. Chtějí dobýt Evropu s ginem z třešňových květů

Tokio/Praha Japonský výrobce nápojů Beam Suntory, který vyrábí bourbon Jim Beam a skotskou Laphroaig, chce dobýt evropský trh dalším destilátem: ginem z třešňových květů a dalších exotických ingrediencí. Roku, což je prémiový gin, který se vyrábí z šesti zřetelně odlišných japonských rostlin, vstoupil na britský trh v obchodním řetězci Waitrose s cenou 30 liber za láhev (850 Kč).

Nápoj je v nabídce více než 50 barů v Londýně, Manchesteru, Liverpoolu, Glasgowě a Edinburghu a protože Britové začínají po ginu šílet, Suntory připravuje expanzi po celé Británii. „Chtěli jsme vyrábět něco, co je nezvyklé, ale ne divné,“ řekl agentuře Bloomberg Kazujuki Torii z Beam Suntory při prezentaci Roku s tonikem servírovaným s ledem a šesti plátky čerstvého zázvoru.



Roku, což v japonštině znamená šest, se destiluje v Ósace. Vyrábí se z květů a listů sakury, kůry ovoce juzu, čajů senča a gjokuro a japonského pepře. Šest ingrediencí charakterizuje šestihranná láhev a etiketa se tiskne na tradičním japonském papíře.

A chuť? Roku je nebezpečně lehký a hladký gin, s vůní citrusových plodů a s nádechem koření. V mixu je také osm tradičních rostlin: jalovcové bobule, koriandr, semínka a kořen anděliky, kardamom, skořice, hořká pomerančová a citronová kůra.

Suntory doufá, že může stavět na úspěchu své whisky, která se v zemi skotské těší oblibě. „Polovinu práce při uvedení na trh udělá originalita a příběh nápoje,“ uvedla Olivia Williamsová, autorka knihy Gin, úžasný Gin. „Neumím si představit, jak by japonský gin mohl chutnat a čím by mohl konzumenty přesvědčit, aby se obrátili zády ke svému tradičnímu favoritovi. Je to jako skok do tmy,“ dodala.

Historie společnosti Suntory začíná v roce 1899, kdy začala vyrábět sladká vína. S whisky začala v roce 1923 a první gin přidala v roce 1936.

Gin Roku už jste sice mohli sehnat, ale jen když jste byli ochotni za láhev zaplatit přes 60 liber. Teď pro ni můžete zajít i do supermarketu Waitrose. Ten je prvním na světě, který tento japonský nápoj nabízí.

Gin byl loni nejpopulárnější destilát v Británii

Není těžké pochopit, proč zámořskou konkurenci přilákala právě Británie. Popularita ginu je tam na vzestupu, za posledních šest let se prodej zdvojnásobil. Za 12 měsíců do září 2017 lidé podle londýnského sdružení pro víno a lihoviny koupili přes 47 milionů lahví, zatímco o rok dříve to bylo 40 milionů.

Gin byl vloni v Británii nejpopulárnějším destilátem, za svého favorita ho v anketě společnosti YouGov označilo 29 procent oslovených lidí. Přitom ještě o rok dříve byl až třetí za whisky s 25 procenty a vodkou s 23 procenty.

Roku se vyrábí jedinečným procesem s využitím čtyř různých destilačních nádob, kde se rostliny destilují odděleně, aby získaly tu nejlepší chuť a zachovaly si své vlastnosti. Tak například aroma třešňového květu se vyvíjí vakuovou destilací v nerezových nádobách, zatímco příchuť juzu v nádobách měděných.

„Japonci už s whisky úspěšně prorazili a není důvod, proč by ji gin neměl následovat,“ říká Emma Reynoldsová, která má ve své londýnské restauraci Tonkotsu Mare Street 40 druhů japonské whisky.