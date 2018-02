Japonské poklopy kanálů uměleckými díly. Ručně malované desky zkrášlují okolí

TOKYO Je to honba za pokladem pro dospělé, usmívá se Šodži Morimoto s dětskou radostí. Jeho oblíbená hra? Chodí po japonských městech s očima upřenýma na chodník a hledá poklopy kanálů, které se staly uměleckým dílem. V Japonsku je asi 1700 obcí vybaveno zvláštními barevnými modely litinových desek, které mají zkrášlit veřejná prostranství a upoutat turisty.

Motivy jsou většinou přebírány z historie, zeměpisu nebo místních zvláštností: v Ósace to je pevnost, v Jokohamě je to most přes Tokijský záliv, hora Fudži zase inspirovala kanalizaci ve stejnojmenném městě ležícím při úpatí sopky. Tama City, předměstí na západě Tokia, si zase zvolilo poněkud modernější ikonu: kočku Hello Kitty. Zdobí deset kanálů nedaleko zábavního parku pro děti.



Osmačtyřicetiletý Šodži Morimoto se pustil do své hry poprvé při cestě do města Fukui, když jeho zvědavost upoutaly poklopy kanálů zdobené dvěma fénixy, legendárními ptáky rodícími se z popela. Později se dozvěděl, že tento motiv symbolizuje dvojí obrodu města zničeného za druhé světové války bombardováním a pak v roce 1948 zemětřesením.

„Někdy zjišťuji, proč si to které město zvolilo ten či onen motiv. Udivilo mě, když jsem objevil, že to vždy souvisí s jeho historií a kulturou,“ řekl agentuře AFP Morimoto. Tvrdí, že už obdivoval všechny umělecké poklopy kanálů ve svém okolí. „Teď musím cestovat déle, abych objevil nové,“ říká.

Obdivovatelé poklopů jako je Morimoto si ty nejzajímavější fotografují a hojně je sdílejí na sociálních sítích. Největší fanoušci si přitom kopírují jejich motivy.

Někteří mají slabost pro desky podzemních telekomunikačních sítí, jako je Tecuro Sasabe: „Proč je deska právě zde a kam to vede - myslím, že mě zajímá, co se dole skrývá,“ říká. Jiní zase spatřují kouzlo poklopů v mikrokosmu zeleně, která raší v jejich štěrbinách a kolem nich. V zemi se dokonce pořádají sjezdy fanoušků kanalizačních poklopů, na nichž se někdy sejdou až tisíce účastníků.

Tyto předměty, které váží 40 kilogramů, je ale obtížné sbírat jako známky nebo mince. Společnost GKP proto vydala 1,4 milionu pohlednic s 293 různými motivy kanalizačních poklopů, které fanoušci mohou sbírat, a s údaji GPS u každého z nich, aby je snáze nalezli.

Každá pohlednice je k dispozici zdarma, ale jen ve správních budovách příslušné obce, kde jsou modely poklopů zobrazené na pohlednicích. „My si mslíme, že japonské poklopy kanálů jsou kulturními produkty, na než můžeme být hrdí,“ říká činitel GKP Hideto Jamada.

Japonské kanalizace se začaly snažit vylepšovat svůj image před veřejností asi před 40 lety. Objevily se tehdy první motivy, jako jsou mraky, vlny nebo hvězdy. Později vznikaly složitější obrazce, které byly i barevné.

Takovým způsobem je však vyzdobena jen hrstka z 15 milionů poklopů kanálů, protože jejich výroba je drahá: motivy se malují ručně. Když jsou některé poklopy dány do prodeje, fanoušci se o ně perou. Loni v říjnu se 190 lidí zúčastnilo loterie pořádané městem Maebaši s deseti vyřazenými poklopy, z nichž každý stál 3000 jenů (570 Kč).