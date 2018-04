Japonský pes akita si dobyl srdce cizinců i celebrit

TAKASAKI/JAPONSKO Co mají společného americký herec Richard Gere, ikona francouzského filmu Alain Delon a mladá ruská krasobruslařka Alina Zagitová? Všichni se zamilovali do psa akity, japonské rasy, která vyvolává rostoucí zájem v zahraničí, píše agentura AFP.

V posledních letech počet zahraničních majitelů těchto psů se vzhledem huskyho prudce vzrostl a překročil dokonce domácí poptávku. Pověst tohoto zvířete ještě vzrostla počátkem roku, když Alina Zagitová prohlásila, jak tyto psy miluje poté, co je poznala, když v Japonsku trénovala. Místní představitelé jí jednoho z nich nabídli.

Toto nadšení neudivuje Osamu Jamagučiho, čtyřiašedesátiletého chovatele psů akita v Takasaki v regionu Gunma severozápadně od Tokia. „Mou klientelu dříve tvořili z poloviny Japonci a z poloviny cizinci, ale nedávno počet cizinců vzrostl,“ říká muž, který chová dvacítku těchto psů.

‚Mnoho lidí by ho rádo chovalo‘

Podle údajů Sdružení pro zachování psa akita vlastnilo tohoto psa v roce 2005 33 cizinců, v roce 2013 359 cizinců a loni 3967 cizinců. Tito psi, dlouho chovaní pro lov, vděčí za své jméno prefektuře Akita na severu Japonska, odkud pocházejí. Psi jsou velcí, měří 60 až 70 centimetrů a váží 40 až 50 kilogramů. Mají rovné vztyčené uši, trochu zapadlé oči a jejich hlava může připomínat medvěda.



Menší pes šiba zůstává populární na souostroví i v zahraničí, ale od akity se Japonci pomalu odvracejí. V posledních deseti letech bylo registrováno necelých 3000 těchto psů, zatímco v 70. letech minulého století to bylo 40 000. „Mnoho lidí by ho rádo chovalo, ale nedovolují jim to rozměry jejich bytu,“ vysvětluje Kosuke Kawakita, zástupce tokijské pobočky Sdružení pro zachování psa akita.

Všichni Japonci znají příběh psa Hačikó

Zájem však přichází z ciziny a Osamu Jamaguči jezdí asi dvacetkrát ročně do zahraničí, aby psa osobně novému majiteli předal. Jeden pes akita se prodává asi za 200 000 jenů (137 000 korun), zejména do Spojených států, Ruska, Číny, Francie, Egypta, Kuvajtu či Indonésie.

Pes je podle Kawakity oblíbený pro svou citlivost. „Zpozoruje, jak se cítíte, a je věrný,“ říká. Všichni Japonci znají příběh psa Hačikó z 20. let minulého století, který každý den čekal, až se jeho pán vrátí z práce a přijede na nádraží. Majitel psa, profesor na Tokijské univerzitě, však při přednášce zemřel, ale pes na nádraží v tokijské čtvrti Šibuja čekal na něj ještě dalších deset let. Ve čtvrti Šibuja dnes nalezneme sochu psa Hačikó. Příběh inspiroval v roce 2009 filmaře a roli profesora ztvárnil Richard Gere.

„Po tomto filmu se pes akito stal všude ve světě velmi populární,“ zdůrazňuje Kosuke Kawakita, který za šedesát let vlastnil přes 30 psů. Guvernér prefektury Akita například jednoho psa daroval ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi. A v Číně jsou psi tak vyhledáváni, že se tu dokonce prodávají nepraví akitové s falešnými dokumenty. Osamu Jamaguči doufá, že Japonsko bude psy akita dále chovat, přestože o ně mají Japonci menší zájem.