Je lépe jíst bez tuku, nebo bez cukru?

Když jde o to shodit nějaký ten kilogram, nabízí se otázka, jakou dietu zvolit. Máme vyloučit ze stravy jen potraviny obsahující hodně tuků? Nebo raději zvolit dietu s nízkým obsahem cukrů? Ve skutečnosti jsou obě tyto diety stejně účinné, vyplývá ze studie, o které píše francouzský deník Le Figaro a jejíž výsledky byly zveřejněny v časopise Journal of the American Medical Association (JAMA).

Autoři studie, vědci z lékařské fakulty Stanfordovy univerzity ve Spojených státech, pracovali se vzorkem 609 osob ve věku od 18 do 50 let, které měly nadváhu nebo byly obézní, ale nebyly diabetiky. Každá z těchto osob si zvolila jednu z těchto diet. Po dobu osmi týdnů měly tyto osoby podle typu diety snížit spotřebu cukru nebo tuku o 20 gramů. Průměrná fyzická aktivita, která se vyhodnocovala individuálními dotazníky, byla v obou skupinách téměř stejná.



Osoby, které dodržovaly dietu chudou na tuky, shodily za rok v průměru 5,3 kilogramu, zatímco ti, kteří drželi dietu s nízkým obsahem cukrů, zhubli o šest kilogramů. Výsledky tedy byly dosti podobné a vědci proto dospěli k závěru, že obě diety jsou stejně účinné. Po ukončení pokusu nebyl žádný výrazný rozdíl ve vývoji váhy mezi dietou odlehčenou od tuků a dietou s nízkým obsahem cukrů, uvedli vědci.



Vědci však šli dále. Podle dřívějších studií vyšlo najevo, že některé geny zřejmě hrají roli v účinnosti diet. Někteří lidé jsou pravděpodobně geneticky předurčeni k tomu, aby shazovali kilogramy při dietě odlehčené od tuků, zatímco jiným vyhovuje dieta s nízkým obsahem cukrů.

Tato myšlenka si našla své vyznavače. Některé internetové firmy tvrdí, že dokážou zjistit, která dieta je pro jejich klienty nejvýhodnější, podle jejich genů. Aby tuto hypotézu ověřili, vědci provedli genetickou sekvenci některých genů účastníků studie. Ve svém závěru jsou kategoričtí: účinnost diety není spojena s genetickým profilem.

Vědci rovněž vyhodnocovali schopnost účastníků vylučovat inzulin. Jiné studie totiž ukázaly, že nízká sekrece inzulinu u pacienta by měla vést lékaře k tomu, aby mu předepsal dietu chudou na cukry. Avšak i zde výsledky bádání ukazují, že vylučování inzulinu nehraje při účinnosti diet žádnou roli. Účastníci, kteří jej vylučovali nejméně, neshodili více kilogramů při dietě odlehčené od cukrů než ti, kdo drželi dietu s nízkým obsahem tuků.

Vědci konstatovali jediný rozdíl mezi oběma skupinami pokusných osob: změnu hladiny cholesterolu. U těch osob, které držely dietu s nízkým obsahem tuků, rostla hladina špatného cholesterolu LDL, zatímco u těch osob, které dodržovaly dietu bez cukrů, stoupala hladina „hodného“ cholesterolu HDL a klesala hladina triglyceridů. Vysoká hladina LDL cholesterolu je rizikovým faktorem kardiovaskulárních chorob. Zatím není jasné, zda jsou oba typy diety rovnocenné pokud jde o zdraví srdce a cév.