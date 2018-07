Jedinečné muzeum autíček láká na nostalgii i unikáty

V gotické tvrzi Příseka se nachází unikátní muzeum, které každého nostalgicky navrátí do dětských let. Ve čtyřech patrech krásně zrekonstruovaného hradu nedaleko Jihlavy každý najde hned několik hraček, které jako dítě miloval. Pravděpodobně největší existující sbírka modelů autíček vyrobených od roku 1910 až do 90. let převážně v Československu čítá neuvěřitelných 10 tisíc exponátů.

V muzeu autíček můžete svým dětem ukázat, s jakými hračkami jste si hráli v dětství. Navíc se společně dozvíte i mnoho zajímavostí, které jste o českých hračkách netušili. Třeba, že modely autíček můžou stát jako nové auto.



Autíčka bakelitová, plechová i plastová, vitríny na hradě Příseka jsou plné různobarevných dopravních prostředků, poháněných setrvačníkem, bez pohonu, natahovacích i na baterie. Muzeum nashromáždilo tisíce exponátů, tedy většinu československé výroby hraček. „Mnoho návštěvníků se diví, kolik hraček se u nás vyrábělo. Často si myslí, že většina tehdejší produkce přicházela z DDR nebo z Maďarska, ale není to tak. Československo bylo a Česko dodnes je hračkářskou velmocí,“ říká Robert Švec, ředitel muzea a vystavované kusy mu rozhodně dávají za pravdu.



Poklady z půdy

Muzeu se za tři roky fungování podařilo soustředit 10,5 tisíce modelů. Velkou část tohoto čísla tvoří sbírky tří nadšených sběratelů, z nichž dva přetavili své sběratelské nadšení do civilních povolání. Jedním z nich je již zmiňovaný ředitel muzea Robert Švec, tím druhým je pak jednatel společnosti Abrex Radek Bukovský.

Jedině zapálení sběratelů, jaké mají tito dva, umožnilo vznik příseckého muzea a jejich láska k autíčkům prostupuje i celou expozici. Snaha získat všechny modely a pokud možno všechny barevné varianty však naráží na nedostatek podkladů. I proto je v muzeu jedna vitrína věnována darům návštěvníků. Pokud i vy máte staré hračky uschované, můžete je nechat v muzeu Příseka vystavit. Kdo ví, třeba u sebe doma naleznete doposud neznámý model!