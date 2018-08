Jemenu může podle OSN hrozit nová vlna cholery

Jemenu hrozí třetí vlna epidemie cholery. Řekl to dnes mluvčí OSN Stéphane Dujarric. Podle něj se v zemi od loňského dubna touto nemocí nakazilo až 1,1 milionu lidí. Jemen je od roku 2014 dějištěm občanské války, která má vedle 10 000 obětí vážné humanitární důsledky.

Dujarric řekl, že nemocných stále přibývá. Dosud bylo ohlášeno 2300 úmrtí. Nejhorší situace je v provinciích Hudajdá a Ibb, kde humanitární organizace v srpnu očkovaly 385 000 lidí. První vlna vakcinace byla zahájena v květnu, kdy bylo očkováno v jihojemenském přístavním městě Adenu 275.000 lidí.

Cholera se šíří kontaminovaným jídlem a vodou a Dujarric řekl, že humanitární organizace se zaměřují na pomoc v podobě čištění vody, zajištění hygieny a zdravotnických služeb. K symptomům cholery patří průjmy a dehydratace.

První případy onemocnění se podle Světové zdravotnické organizace (WHO) v zemi objevily na podzim 2016. WHO původně oznámila, že by v rizikových oblastech měly být očkovány až čtyři miliony obyvatel.