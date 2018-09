Jihokorejští muži úmyslně tloustnou, aby se vyhnuli povinné vojně

PRAHA/SOUL V Jižní Koreji je základní vojenská služba povinná pro všechny muže, kteří splní podmínky přijetí. Jednou z nich je i útlý pas - a tak řada mladíků cíleně tloustne, aby se vojně vyhnula.

Všichni jihokorejští muži musí absolvovat vojenskou službu v délce 22 měsíců před dovršením věku 28 let. Korejce však vojny může sprostit nadváha, kvůli níž nejsou schopni složit zkoušky fyzické kondice. S informací přišel britský deník The Guardian.



Výjimka pouze pro olympioniky

Úlevy od korejských úřadů mají pouze olympijští vítězové či držitelé významných medailí. Povinné službě v armádě se tak nevyhnou ani nejslavnější celebrity, které kvůli vojně přerušují kariéru.



„Vždycky se to probírá. Je nějaký idol, zpěvák, který přijde do věku, kdy by měl jít na vojnu. Musí přerušit kariéru a na výsluní už se nevrátí, protože na něj lidi za ty dva roky zapomenou,“ říká překladatelka a tlumočnice jihokorejštiny Petra Ben Ari v rozhovoru pro server iRozhlas.cz.

Překážkou není ani náboženské vyznání. Od června 2004 bylo přitom podle Amnesty International zadrženo téměř osm set osob, především jehovistů, kteří se právě z náboženských důvodu nechtěli vojny zúčastnit.



Podle zjištění deníku The Guardian se kvůli širokému pasu chtělo vyhnout vojně dvanáct jihokorejských zpěváků - a tak si vypočítali, kolik kalorií musí za den pozřít, aby dostatečně přibrali. Do svých jídelníčku nejčastěji zařazují pizzu, hamburgery nebo vysoce proteinové nápoje. Nezdravé jídlo pak zapíjejí aloe šťávou, která udržuje vodu v těle.



Mladí hudebníci doufají, že budou zařazeni do civilní služby a po práci najdou čas i na hudební kariéru. Alternativní civilní služba je obecně v Jižní Koreji považována za výhodnější a zejména pohodlnější než nástup do tvrdého vojenského života.



Jihokorejská vláda plány přejídajících se vokalistů odhalila. Armáda proto začala s vyšetřováním a postoupila případ státním zástupcům. „Dva z jihokorejských zpěváků již dokončili alternativní civilní službu, a tak by museli znovu sloužit v armádě,“ uvádí na svých stránkách deník The Guardian.

Porušování lidských práv

Dle dostupných informací veřejnost dlouhodobě odsuzuje porušování lidských práv, ke kterému údajně dochází v jihokorejské vojenské službě. Branná moc v Jižní Koreji je do značné míry oddělena od veřejné kontroly, což podle odpůrců vede k nelidskému zacházení s vojáky nebo k jejich extrémnímu přetěžování. V minulosti byl dokonce tehdejší kapitán armády zatčen na základě obvinění z týraní branců, které prý nutil jíst jejich vlastní výkaly.



S nepředvídatelnou a nebezpečnou Severní Koreou v sousedství je nepravděpodobné, že by jihokorejská vláda zrušila povinnou základní vojenskou službu. „Avšak úřady promýšlí, že by zkrátily službu na osmnáct měsíců a udělovaly více výjimek pro mimořádné talenty země,“ píše deník. V současnosti jihokorejská armáda čítá 618 000 vojáků.