Jóga je formou poznávání těla i duše, tvrdí lektor Yogafestu Zlín

ZLÍN Jóga je formou poznávání těla i duše. Nabízí vhled do vlastního vědomí a myšlenek a učí člověka lépe pracovat sama se sebou. Navíc pomáhá s rehabilitací i se získáváním kondice, řekl v sobotu na druhém ročníku Yogafestu ve Zlíně lektor Petr Ševčík. Jógu profesionálně vyučuje 15 let.

„Většina klientů sleduje podobný cíl. Zajímá je péče o zdraví i péče o duši. Uvědomují si následky chronického stresu a chtějí se mu vyhnout. Jóga jim pomáhá uvolnit napětí v těle,“ uvedl osmatřicetiletý Ševčík. Jógu původně začal cvičit jako doplněk k bojovým uměním, postupně se jí však začal věnovat naplno.



Zatímco v Indii, která je pravlastí jógy, se jejímu cvičení věnovali tradičně muži, v České republice si získalo převážně ženy. Podle Ševčíka mají ženy blíž k vnímání sebe sama a k citlivosti. „Ženy víc uznávají, že to, co cítí, je více pravdivé, než my chlapi. Ale není to tak úplně jednoznačné. Mužů, kteří se zajímají o jógu, výrazně přibývá. Buď ji mají jako doplněk ke sportu, nebo jako svou životní cestu. Používají techniky a principy jógy k tomu, aby sami rostli a nezůstávali na jednom místě,“ sdělil lektor. Muži dnes prý tvoří 30 až 40 procent jeho klientů.

Ve Zlíně pokračoval v sobotu druhým dnem festival jógy Yogafest.

Podle Ševčíkovy kolegyně Zuzany Viznarové se józe může věnovat kdokoliv. Na věku nebo fyzické kondici údajně nezáleží. „Nabídka kurzů je obrovská, vybrat si může každý. Každý lektor je jiný a dává lekci jinou duši. I typů jóg je velké množství. Lidé si to jdou vyzkoušet a hledají mezi styly, který jim vyhovuje. I to se v průběhu času často mění,“ řekla Viznarová.



Oba lektoři v sobotu společně vedli na festivalu lekci hravé acro jógy. Určena je především pro páry, ale je možné ji cvičit i ve skupinkách. „Jde spíše o formu hry, kdy s pomocí druhého člověka vnímám rovnováhu a zlepšuji si svoje komunikační dovednosti. Protože se vzájemně podpíráme, nosíme, otáčíme, obracíme, skáčeme a děláme další věci, které jsou závislé jeden na druhém, tak se učíme spolu daleko lépe vycházet a hledáme cestu, jak to zvládnout společně,“ doplnil Ševčík.

Jóga (ilustrační foto)

Dvoudenní Yogafest začal ve Filmovém uzlu ve Zlíně v pátek a potrvá do sobotního večera. Zhruba 200 přihlášeným účastníkům nabízí kromě desítek lekcí nejrůznějších druhů jógy také workshopy, muzikoterapii a přednášky věnované dechovým technikám nebo bosé chůzi. Součástí programu je i jarmark, na kterém si lidé mohou zakoupit oblečení a podložky na cvičení, ájurvédskou kosmetiku, šperky a knihy věnované zdravému životnímu stylu.