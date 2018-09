Józe s kozami pro letošek odzvonilo, na zimní sezónu zbývá jóga pivní nebo létající

PRAHA Netradičními druhy jógy se to v posledních letech ve světě jen hemží. Většina z nich dorazí i do Česka, ne všechny se ale chytnou. A tak zatímco psí jóga neboli doga u nás příliš popularity nezískala, jóga s kozami či s pivem se zařadily do stálé nabídky různých cvičebních center. Ne všechny se ale dají cvičit po celý rok.

Rozvoj jógy zaznamenal velký boom před několika lety, kdy v každém větším i menším městě začala vznikat jógová centra a někteří lidé cvičení, které má harmonizovat mysl i tělo, doslova propadli. Ve snaze nalákat co nejširší okruh zájemců a něčím se odlišit, začala centra ruku v ruce s tímto rozvojem nabízet různé netradiční typy jógového cvičení. Mezi ně patří například jóga s kozami, pivní, ve vzduchu či jóga v nahotě.

Právě kozí jóga se během letošního roku uskutečnila na mnoha místech, někde se i opakovala. Například v brněnském Lamacentru uspořádali jógu s mladými kůzlaty hned sedmkrát, v půli května však jógu s kůzlaty ukončili, jelikož kozy už byly velké a těžké. Pokud se však kůzlata narodí i v příštím roce, budou lekce pokračovat.



„Cvičí se přímo v kozím výběhu v nádherně jarní přírodě. Kůzlata si hopsají kolem, někdy i skočí na člověka, šplhají mu po zádech, jsou milá a kontaktní,“ uvedla dříve Lucie Růžičková z lamacentra Hády.



S nadcházející zimou se ale cvičitelé z venkovního prostředí stěhují dovnitř. I tady ale cvičitelé nabízí mnoho druhů netradiční jógy. V minulých letech ze zahraničí přišel fenomén tzv. Pivní jógy, ve které lidé cvičí buď s lahví piva, kterou si po lekci vypijí, nebo přímo s naplněným půllitrem.



Jóga nabízí příležitosti i pro lidi, kteří se nebojí výšek a pohybu ve vzduchu. Tzv. fly neboli létající jóga probíhá v závěsných šátcích a z dálky může připomínat ladné vystoupení akrobatů v cirkuse. Ve skutečnosti tato jóga nabízí především pořádné protažení celého těla, jelikož cvičící pracuje s váhou svého těla ještě více, než při józe na zemi. Do této kategorie se dá zařadit i párová jóga zvaná akrojóga, která si svou popularitu získala díky dynamičnosti, zábavě, ale také adrenalinu pramenícího z důvěry, kterou si musí cvičící navzájem prokázat.



Dalším typem jógy, která se šíří do světa, je lekce nahé jógy. Na takovou lekci lidé nepotřebují žádné oblečení a jak hlásají její hlavní propagátoři, nahá jóga pomáhá především ženám vnímat vlastní tělo v lepším světle. Otevřená je ale i mužům.



Zkusit si něco nového tak mají lidé možnost i během zimních měsíců. Jógu na farmách a se zvířaty mohou lidé vyhlížet opět s příchodem jara. Možná se do té doby ale ve světě jógy objeví zase něco nového a neotřelého.