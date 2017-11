K čemu je a kde se vzal paddleboard?

České rybníky a jezera letos v létě zažily invazi paddleboardů – surfovacích prken, která k pohonu nepotřebují vlny velké jako činžák ani silný vítr, nýbrž lidskou sílu a pádlo. Na klidné vody plné kaprů se nový sport zvaný SUP paddle boarding (stand up paddle boarding čili pádlování na prkně vestoje) v posledních letech probojoval z Havaje a přes Kalifornii.

Pádlování na nějakém typu plavidla není žádnou novinkou, ani se neomezuje na jediný region světa. Zmínky o něm pocházejí ze starověkého egypta a ví se, že rybáři v dnešním Peru už před třemi tisíci lety využívali k lovu plováky z rákosu doplněné pádlem. v 8. století našeho letopočtu se v dnešním Izraeli rozšířily jakési křížence mezi lodí a prknem sloužící rovněž k rybaření. Gondoliéři v italských Benátkách začali na svých člunech s pádlem přepravovat cestující i náklad už kolem roku 1400. a válečníci některých afrických kmenů pluli po řekách ve svých kanoích s pádlem v ruce, což jim umožnilo rychle a neslyšně zaskočit protivníky.



Příkladů je mnoho, ale žádný z nich není čistokrevnou formou paddleboardingu, jak jej známe dnes. Ta se začala rýsovat až počátkem 20. století, kdy se na havajské pláži Waikiki zrodilo sportovní surfování pro zábavu. Z dokumentů se zdá, že čas od času surfaři při čekání na vlnu použili k pohybu pádlo. v dokumentárním filmu z roku 1939 je na prkně zachycen s pádlem olympijský plavec a velký propagátor surfování Duke Kahanamoku, od kterého to posléze odkoukali další. Mimo jiné jistý John Zapotocky, ikona havajského surfování, který je dnes považován za jednoho z prvních paddleboardistů na světě.

To už se psala 60. léta 20. století, ale pádlování na prkně bylo stále záležitostí malé skupinky surfařů z Havaje. Teprve za dalších více než třicet let se k paddleboardingu vrátili tehdejší významní představitelé surfingu Rick Thomas a laird Hamilton, jenž si v roce 2001 nechal vyrobit historicky první speciální paddleboardové prkno. a nový sport byl na světě. Z Havaje se na začátku 21. století rozšířil do Kalifornie, z mořského pobřeží pronikl roku 2007 na kalifornská jezera a potom i na řeky v coloradu a záhy na jezera, rybníky a toky nejrůznějších velikostí po celém světě.

Paddleboarding se stal nejrychleji rostoucím vodním sportem. Zároveň se rychle rozšiřoval jeho záběr – na prkně se soutěžilo nejen v rychlosti a obratnosti, ale také v rybaření a začala se na něm cvičit i jóga nebo pilates. Do Česka novinka pronikla zřejmě v roce 2009, kdy se na zdejším trhu začala prodávat první prkna s pádly. Dnes na sport dohlíží česká federace stand up paddleboardingu, která pořádá i pohár v novém sportu.