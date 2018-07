K dokonalé dovolené pomůže správný výběr

Hlavním důvodem dovolené je to, aby člověk načerpal síly. A je už jedno, jestli k odpočinku potřebuje ležet u vody, či lézt po horách.

Důležité je to, zda se na způsobu trávení dovolené dokážete shodnout s partnerem. I když jeden druhému ustoupíte a myslíte si, že hlavní je, že budete spolu, ten, který netráví dovolenou podle svých představ, si prostě pořádně neodpočine a v další fázi to může přinést i problémy ve vztahu.



I kempy mají hvězdičky

Různě lze čas trávit také v kempech, které se v posledních letech specializují na určitou klientelu. Kempy proto nevybírejte jen podle ceny, ale i podle toho, co nabízejí. Dobrým vodítkem pro vás může být kategorizace kempů a chatových osad, kterou najdete na stránkách Asociace kempů České republiky.

Kempy mohou získat jednu až pět hvězd. Hodnotí se nejen druh a počet zařízení v kempu, ale i jejich kvalita. Nároky na jednotlivé skupiny jsou nyní vysoké, srovnatelné s hodnoceními v zahraničí. V první části hodnocení se posuzuje vlastní areál, kempové místo a pevné ubytování (chaty, mobilní domy...) a zejména kvalita sanitárních zařízení, na kterou je kladen největší důraz.

V druhé části se hodnotí doplňkové služby jako například možnost koupání, podmínky pro provozování sportů a animační programy. Kromě bodového hodnocení jsou pro každou kategorii stanoveny služby a vybavení, které kemp v dané kategorii musí bezpodmínečně splňovat.

Lékárničku s sebou

Ať dáváte přednost klidné dovolené, kde nechcete být rušeni povykujícími dětmi, nebo je pro vás dovolená časem večírků, nepodceňujte přípravu lékárničky, kterou je dobré přibalit s sebou.

„V lékárničce by neměly chybět zejména pravidelně užívané léky všech členů rodiny, volně prodejný lék na alergii, léky na zvýšenou teplotu a bolest, ale také proti průjmu a nevolnosti, dále kapky do nosu, do krku, proti kašli, do očí, prostředek na ošetření kůže po bodnutí hmyzem, náplasti, sterilní obvazy, dezinfekční gel, jednorázové sterilní jehly, nůžky, pinzeta, šátek a teploměr. U všech přípravků zkontrolujte před odjezdem datum použitelnosti, u léčiv doporučuji použít originální obal s návodem na použití a dávkování. Se základním vybavením lékárničky do přírody vám poradí také v lékárně,“ připomíná ředitelka středočeské krajské hygienické stanice Jarmila Rážová.

Před odjezdem je nutné zkontrolovat, jaká je kvalita vody v kempu. Využít k tomu můžete web www.koupacivody.cz, kde je mapka celé České republiky zachycující velký počet koupacích ploch. Zdrojem údajů je celostátní centrální registr kvality pitných a rekreačních vod PiVo a dále údaje na jednotlivých stránkách krajských hygienických stanic. Nicméně ne u všech koupacích ploch jsou údaje k dispozici.