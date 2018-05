K věcem po rodičích se sourozenci dostali po 73 letech, byly ukryté v podlaze z dob války

ÚSTÍ NAD LABEM Po třiasedmdesáti letech spatřili sourozenci Hegenbarthovi z Německa věci, které na konci války ukryli pod podlahu domu v Roztokách na Ústecku jejich rodiče. Při pohledu na kufry plné oblečení, bot a fotografií neskrývali dojetí. Do rodného domu se také v pátek podívali poprvé od doby, kdy v roce 1945 museli tehdejší Československo opustit.

Na nález přišli při opravě podlahy současní majitelé domu. „Zvětšovali jsme místnost v patře a bourali příčku. Přítel je takový hledač pokladů, takže říkal, že se podívá pod prkna podlahy, když už je všechno tak rozbourané. Překvapivě objevil něco jako poklop, no a když ho zvedl, opravdu ten poklad našel,“ popsala loni v říjnu okolnosti nálezu Natálie Žáčková.



Historici ústeckého muzea převzali pečlivě zabalené oblečení, boty, fotografie, mýdla. Po rozšíření zprávy o nálezu i do Německa se ozvali muzejníkům potomci rodiny, kteří žijí kousek od Berlína. „Viděl jsem fotku tatínka náhodou na internetu,“ řekl Friedrich Hegenbarth, který jako čtyřletý opouštěl s rodinou dům v Roztokách. „Rodiče se zmiňovali o nějakých věcech schovaných v domě v Čechách, ale nevěnovali jsme tomu velkou pozornost,“ uvedl.

„Pamatuju si, jak to dávali do krabic“

Jeho sestře Anneliese bylo v roce 1945 deset let. „Opravdu mě to velmi dojalo, vzpomínám si na tu blůzu, šaty, fotografie i bedny,“ řekla při pohledu na věci, které si dnes prohlédla v ústeckém muzeu. „Pamatuji si, jak to (rodiče) dávali do krabic. Otec říkal, že to schovává na špatné časy,“ popsala žena, které prý předešlou noc nedočkavostí ani nespala. „Celá se ještě třesu, vyvolalo to ve mě opravdu silné emoce,“ poznamenala.

Z historického pohledu má nález významnou hodnotu právě v příběhu rodiny, která musela opustit domov po skončení druhé světové války. Ještě předtím žila v domě půl roku s českou rodinou. Do sbírek muzea v Ústí se díky nálezu dostaly nejen boty, výbava nevěsty a další věci denní spotřeby, ale také nenošená uniforma Hitlerjungend. Sourozenci Hegenbarthovi si přáli odvézt s sebou na památku kopie fotografií a mohou si vybrat něco z věcí, které muzeum nevyužije.