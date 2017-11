Kamion přiváží lékařům trénink. Jak trénují na operaci?

Artroskopické operace, méně zátěžové zákroky uvnitř kloubu, jsou odlišné pro pacienty i pro operatéry. Lékaři se je učí třeba v tréninkovém kamionu, který funguje jako opravdový operační sál.

Mít před sebou „otevřený “ kloub pacienta, anebo jej sledovat na obrazovce, kam obraz přenáší speciální miniaturní kamera, to je jeden z rozdílů mezi klasickou ortopedickou operací a artroskopickým zákrokem. Operovat artroskopicky je jiné a vyžaduje znalosti i zkušenosti. Právě ty mají vliv na to, jak dobře po technické stránce operatér zákrok zvládne i zda si poradí s případnými komplikacemi.



Mobilní tréninkový sál

Ve všech chirurgických oborech platí, že lékaři a lékařky potřebují praxi, aby věděli, jak mají postupovat. Týká se to také artroskopických operací, při nichž se operatér pohybuje uvnitř kloubu pomocí speciálních nástrojů. Dovnitř vstupuje jen skrze malou ranku, což znamená, že musí pracovat precizně a jistě. I proto je tak důležitý dostatečný trénink ještě před operací opravdového pacienta.

Jak dlouho se čeká na operaci Doba čekání na artroskopické operace se mohou v různých zdravotnických zařízeních lišit. Velmi záleží na zdravotním stavu pacienta a na tom, zda by jej prodlení mohlo zhoršit.

Pacient však má právo vybrat si, kde se nechá operovat, a to bez ohledu na to, kde bydlí a která nemocnice či klinika je mu nejblíž. Například ve Fakultní nemocnici Hradec Králové se čeká na artroskopii kolene 24 týdnů a na artroskopii ramene 28 týdnů. V Nemocnici Litomyšl se nemocný dočká artroskopické operace obvykle za 6 až 8 týdnů, v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi trvá čekání 6 týdnů. V pražské Nemocnici Na Bulovce je čekací lhůta 4 až 6 týdnů. „Pokud se pacientovi zdá čekání neúnosné, může se obrátit na jiné pracoviště, případně na svou zdravotní pojišťovnu, která se mu pokusí stejný zákrok dohodnout v dřívějším termínu jinde,“ vysvětluje Ladislav Friedrich, ředitel Svazu zdravotních pojišťoven ČR.

Jednou z možností, jak se lékaři učí zvládat moderní artroskopické techniky, je použití kadaverů, částí lidských těl, které pocházejí z těl dárců, již ještě během života věnovali svá těla výuce lékařů.



„Lékaři si mohou opakovaně na reálných tělech vyzkoušet nejnovější operační techniky. To je velice dobré pro jejich běžnou praxi a vzdělávání,“ vysvětluje Tomáš Mucha ze společnosti Aspironix, která pořádala konferenci Nové trendy v artroskopii v Litomyšli. Sem dorazil kamion mezinárodní společnosti Arthrex, která takto školí lékaře napříč Evropou. Uvnitř je vybaven jako operační sál, kde si mohli účastníci kongresu bezpečně vyzkoušet artroskopické operace kolenních a ramenních kloubů za použití moderních technologií. I artroskopie jako metoda se vyvíjí, a tak nastupují nové materiály, nástroje i postupy. Všechny si pak musí lékaři dostatečně dobře „osahat“, aby operaci živého pacienta zvládli co možná nejlépe. Kamion vybavený dvěma stanicemi, v němž mohl probíhat nácvik operací, dorazil do Česka už poněkolikáté. Lékaři si mohli vyzkoušet třeba sešívání utrženého menisku či vložení vnitřní ortézy v podobě speciálního polyesterového vlákna, které kolenní kloub zpevní zevnitř a umožní poškozeným tkáním zhojení. Výhodou takového tréninku je, že upravené části lidského těla nekrvácejí – operatér se tak může postup dobře naučit, aniž by riskoval, že by případnou chybou poškodil živého pacienta. Díky tomu tak přesně ví, co má dělat při skutečné operaci.

Takto trénovat mohli ortopedové nedávno při mezinárodní konferenci v Litomyšli a kamion také zastavil v Pardubické nemocnici.

„Tato možnost nácviku je opravdu jedinečná a jsme rádi, že tréninkový kamion byl k dispozici, protože na podobné kurzy musí čeští lékaři jezdit do zahraničí,“ hodnotí Tomáš Gottvald, generální ředitel společnosti Nemocnice Pardubického kraje.

Největší evropské tréninkové centrum pro artroskopii je v německém Mnichově, kde mají lékaři k dispozici 45 plně vybavených operačních stanic, které umožňují reálný nácvik všech nejnovějších operačních technik. Cesty do zahraničí, kde mají s konkrétní novou metodou či operačním postupem zkušenosti, jsou pak dalším způsobem, jak čeští lékaři získávají potřebné znalosti, které pak mohou použít doma. Mobilní laboratoř v kamionu má ale tu výhodu, že přijede za lékaři. Práci v ní si tedy mohou vyzkoušet celé operační týmy.

Nespoléhejte na informace z internetu

Právě zkušenosti lékařského týmu pak hrají roli v tom, jakou péči jednotlivá zdravotnická zařízení poskytují.

„Bohužel v České republice neexistuje veřejný žebříček nemocnic, který by přehledně nabídl pacientům informace o kvalitě poskytované péče. Pro pacienty je tak často obtížné rozhodnout se, kde se budou léčit,“ vysvětluje Tomáš Cikrt, farmaceut a šéfredaktor portálu Zdravotnickýdeník.cz. Podle něj pak často rozhoduje například to, jaká nemocnice je nejblíž či kde byli spokojení jejich přátelé. Recenze na internetu nemusí být právě nejspolehlivějším vodítkem, protože silnější potřebu se vyjádřit mají nespokojení pacienti, zatímco ti spokojení často mlčí. Hodnocení nemocnice či konkrétního lékaře tak může být zkreslené. Nemluvě o skutečnosti, že výsledek operace i přesto, že byla provedena zcela správně, nemusí dopadnout přesně podle očekávání pacienta. I proto je důležité si se svým lékařem dopředu ujasnit, jaké možnosti léčby jsou k dispozici, případně jak je možné daný problém operovat i jaký výsledek je reálné očekávat.