Kanadský pár adoptoval prase z útulku, skončilo na pekáči

OTTAWA Kanadské ochránce zvířat pobouřil osud prasete, které si v jednom z útulků vybral jistý muž se svou partnerkou. Zatímco vedení útulku přesvědčili, že se vietnamské prase bude u nich doma mít dobře, za pár týdnů zvíře zabili a snědli. Organizace spravující útulek se snažila docílit jejich potrestání, podle policie však žádné kanadské zákony neporušili.

„Když jsme se to dozvěděli, první reakcí byl šok. Zlomilo nám to srdce,“ řekl zaměstnanec organizace proti krutému zacházení se zvířaty z provincie Britská Kolumbie (SPCA) Leon Davis televizi CBC. „Ke všem zvířatům, která projdou naší péčí, si vytvoříme pouto.“

Prase Molly bylo jedním z desítek zvířat svého druhu, která skončila v péči útulků spravovaných touto organizací kvůli tomu, že je původní majitelé týrali. Pár z města Duncan si Molly vyhlédl a adoptoval 19. ledna. Prasata jsou stále populárnějšími domácími mazlíčky a i Molly se měla stát jedním z nich. Minulý týden však organizace zjistila, že ji potkal smutný osud. Noví majitelé ji údajně nedokázali vycvičit, a tak ji snědli.



Podle listu The Huffington Post organizace kontaktovala policii, která konstatovala, že zákon by byl porušen pouze tehdy, kdyby zvíře zabili nehumánním způsobem. To se však nestalo a tak pár nebude nijak potrestán. Jména dvojice se ocitla na černé listině útulků a patrně již nebudou moci adoptovat žádné zvíře.