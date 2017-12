Kanadský vědec: Mužská ‚rýmička‘ není výmysl, skutečně existuje

TORONTO Ženy si často stěžují na to, že banální nachlazení promění muže v nepoužitelná a naříkající stvoření, podle jednoho kanadského vědce ale nejspíš neoprávněně. Na mužské „rýmičce“ patrně skutečně něco je, napsal ve zprávě o svém výzkumu Kyle Sue z Memorial University of Newfoundland. Muži mají zřejmě slabší imunitní systém než ženy, soudí vědec.

Sue chtěl přijít to, zda muži při těchto stavech skutečně trpí více než ženy, nebo zda je to jen mýtus. Analyzoval při tom několik vědeckých výzkumů.



„Ty podle mě poukazují na to, že muži mají v případě obyčejných virových infekcí horních cest dýchacích i chřipky slabší imunitní reakci,“ uvedl Sue v lékařském časopise The BMJ, dříve známém jako British Medical Journal. Projevuje se to podle něj horšími příznaky nemoci i tím, že zotavení trvá mužům až dvakrát déle. Dospělým mužům častěji v souvislosti s těmito virózami hrozí hospitalizace a mají vyšší míru úmrtnosti.

Vědec citoval například jednu studii, podle níž pokusy na myších ukázaly, že mužský imunitní systém možná potlačuje testosteron, zatímco ženský imunitní systém naopak posilují některé ženské pohlavní hormony. Jiný výzkum podle Kanaďana ukázal, že s obyčejným nachlazením lépe bojují ženy před menopauzou.



Sue nicméně přiznal, že výzkumy nebraly v potaz další rozdíly mezi muži a ženami, například zda a jak moc dotyční kouřili. „Je třeba zpracovat další kvalitní studie, které se budou věnovat ostatním faktorům, abychom mohli s definitivní platností říct, že existuje rozdíl mezi mužskou a ženskou imunitou,“ řekl Sue britskému deníku The Guardian. Podle něj není zcela jasné, zda jsou ženy odolnější, nebo zda se u nich nemoc projevuje mírněji.

Nemocným mužům je nejlépe doma

Vědec se zaměřil také na to, zda může existovat nějaké evoluční vysvětlení toho, že muži onemocnění dýchacích cest prožívají hůře. Jednou z teorií může být podle něj i to, že při soupeření s ostatními muži se zvyšuje hladina testosteronu bez ohledu na negativní dopad na imunitní systém. Dalším možným vysvětlením je to, že pokud se muž cítí špatně a zůstane doma v bezpečí, chrání jej to před predátory.

„Možná je teď vhodná doba k tomu, aby byly zřízeny prostory přátelské k mužům, vybavené ohromnými obrazovkami a polohovatelnými křesly, kde se muži budou moci bezpečně a pohodlně zotavovat z vysilujících příznaků ‚mužské chřipky‘,“ uvedl Sue. „Doufám, že až budou muži příště kritizováni, že přehánějí, budou moci říct: hele, podívej se na tenhle výzkum, ukazuje, že to není pravda!“



Chřipka není sexistická

Ne všichni lékaři a vědci ale se závěry kanadského výzkumníka souhlasí. „Většina zásadních vědeckých důkazů ukazuje na to, že chřipka není sexistická a nic takového jako mužská chřipka neexistuje,“ uvedla šéfka organizace britských praktických lékařů Helen Stokesová-Lampardová. Uznala ale, že některé výzkumy naznačují, že infekce dýchacích cest mohou silněji dopadat na muže než na ženy.

„Nejlepší radou pro každého je v každém případě zůstat doma, dopřát si dostatek tekutin a pokud je to nutné, vzít si volně prodejné léky, třeba ty s obsahem paracetamolu.“