Karlovy Vary zahájily lázeňskou sezonu. Nejpočetnější skupinou hostů jsou Němci

Karlovy Vary V Karlových Varech byla v sobotu zahájena letošní lázeňská sezona. Hlavním bodem třídenního maratonu akcí bylo slavnostní žehnání léčebným pramenům. Podle primátora města Petra Kulhánka (KOA) by měl i letos pokračovat nárůst počtu lázeňských hostů, řekl.

„Očekáváme nebo doufáme, že trend, který byl v posledních dvou letech, ve vztahu k nárůstu lázeňské klientely, ať už tuzemské nebo zahraniční, bude pokračovat. Myslím si, že u portfolia lázeňských hostů, kde jsou hlavní skupiny Česká republika, Německo a Rusko, bude opět zaznamenatelný nárůst,“ věří Kulhánek.



Nadějný je podle něj i vzestup zájmu hostů z Ukrajiny. Do největšího lázeňského města v Česku podle Kulhánka letos opět zavítají na jedno- až dvoudenní pobyty i hosté z asijských zemí.

Slavnosti zahájení sezony se letos nesly ve znamení 100. výročí založení Československa. Výročí připomíná například písková socha prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Mlýnské kolonádě i další akce.

Zahájení sezony je pro město také jedním ze zásadních termínu pro práce v lázeňském centru. Opravy silnic nebo instalace květin a zeleně musí být vždy dokončena do zahájení sezony.

Podle ředitele Správy lázeňských parků Miroslava Kučery přesto část výsadby čeká až na datum 15. května, tedy po takzvaných zmrzlých mužích. „Jde asi o 100 000 letniček. Letos nám už kvůli oteplení odkvetly narcisky, ale tulipány vykvetou,“ řekl Kučera. Týden před zahájení sezony se už do ulic města vrátily po zimní pauze charakteristické palmy.

Do hotelů a lázeňských domů v Karlových Varech přijelo loni 370 438 hostů, o 13 procent víc než v roce 2016. Ve městě strávili 1,8 milionu nocí. I to je nárůst, a to o 12 procent. Nejpočetnější skupinou jsou Němci, ale vracejí se i Rusové, kteří byli dříve dominantní skupinou hostů a také klientelou s dlouhými pobyty.