Když pes vezme do tlamy ropuchy, vypláchněte mu ji, říká veterinářka

Slinění, celkový nekomfort a někdy i zvracení. Tak pes nejčastěji reaguje, když vezme do tlamy ropuchu. Ta má na povrchu těla jedové žlázy a vyloučením hlenu se brání útoku. „S tím, že by ji pes sežral, jsem se zatím nesetkala, pokud by se tak ale stalo, měli byste vyvolat zvracení peroxidem vodíku a zajet na veterinu,“ říká veterinářka Erika Košíková z veterinární kliniky Madridská.

„ Ropucha má na povrchu těla jedové žlázy, které vylučují hlen a ten má pro psy odpudivou chuť. Jed podráždí dutinu ústní a vyvolá slinění až zvracení,“ vysvětluje Košíková reakci zvířat na kontakt s ropuchou.



„ S tím, že by ji pes sežral, jsem se zatím nesetkala. Uvádí se, že jed ropuchy má při pozření účinek na srdce (zrychlená nebo nepravidelná činnost) a halucinogenní efekt. Když už k spolknutí dojde, snažit se vyvolat zvracení peroxidem vodíku a zajet na veterinární kliniku,“ doporučuje veteřinářka.



Pokud pes rupuchu nespolkne, stačí vypláchnout tlamu větším množstvím vody, případně podat živočisné uhlí.