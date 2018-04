Když si módní policie může zaflusat. Lesk je také často bída

Před časem si vychutnal (až do dna) svou druhou prezidentskou inauguraci Miloš Zeman. A byla to zas jednou příležitost pro různé módní policie si zaplesat a „zaflusat“.

Když to shrneme: první dáma to plus minus dala, dcera Kateřina o prsa taky (až na ta cingrlátka na kozačkách a trochu laciné zpracování hořčičně žlutých šatů), Alex Mynářová na nepatřičném místě trochu nepatřičně prsa odhalila, bývalé první dámy udržely aristokratický standard a sám staronový prezident zvolil lepší kravatu než posledně, byť příliš urputně sladěnou s outfitem ženy Ivany, zato oblek neprošel.

Ne že by prezidentovi neseděl, i když jeho tendence vybírat si volnější střihy vytváří dojem jakési plandavosti. To, co bylo na pováženou, byl lesk.

Když se oblek (nebo oblečení obecně) leskne, má to dva důvody. Za prvé je to lesk záměrný, daný materiálem nebo zpracováním. Lesklý je satén nebo šikmo střižené hedvábí a řada dalších materiálů, plus samozřejmě lesklé jsou třeba róby z pajetek a tak dále. Z nějakého nepochopitelného důvodu je i v 21. století řadou lidí lesklé považované za slavnostnější. U obleků to ale vážně neplatí. Naštěstí pryč jsou devadesátá léta (a jiná další léta, kdy třpytit se, znamenalo být in). Dnes jsou metalickým leskem vyšperkovaná saka určena zejména hitmakerům typu Michala Davida, což skutečně není styl, kterým se chce prezentovat distingovaný džentlmen. Lesk je v tomto směru „povolen“ (aneb stále platí, noste si, co je vám milé) jen u smokingů. A to konkrétně na saténových klopách, jim odpovídajícím lampasům kalhot a smokingovém pásu.



Druhá varianta je trochu horší, protože ta nesouvisí přímo s vkusem, ale dejme tomu nevhodným výběrem materiálu. Lesk oblečení totiž propůjčuje nadměrný podíl syntetických látek. Neboli když je to hodně polyesterové, pod paprsky slunce či reflektorů se to rozzáří. Známá stvořitelka blogu Módní peklo Ada s oblibou říkala, že z takového oblečení PES (tedy polyester) štěká na sto honů.

Nic proti vymoženostem moderní doby, kterými umělé materiály jsou. Ale pomněte přitom na reklamu na jeden z pracích prostředků, který se pyšní tím, jak udrží svěžest právě moderních materiálů. Tím jen nepřímo říká krutou pravdu. Že umělotiny velmi rychle začnou zavánět, protože tak zvaně nedýchají, a tudíž se nositel potí. Jistě proti tomu stojí výhody ceny a třeba nemačkavosti, ale upřímně ty to nevyváží. A jen na okraj, to s tím leskem platí i u pánských košil (vzor rybí kosti na bílých košilích, který také efekt lesku přináší nechme stranou). Zanechme je v době disca. Pableskující košile prostě eleganci nenahrává. Ta totiž svádí k tomu ještě přidat silný řetěz na krk a zeptat se „nechceš bony?“.