Evropané milují avokádo a jsou ochotni za něj zaplatit. Keňská vláda toho chce využít

THIKA Módní tousty či dortíčky z avokáda jsou velmi populární mezi mladými Evropany, kteří jsou ochotni zaplatit desítky eur, aby si na nich mohli pochutnat. Keňa chce využít této tendence a rozvíjet svou produkci avokáda, píše agentura AFP.

Stále více keňských zemědělců nyní v okrové půdě svých polí vysazuje stromy hruškovce přelahodného a upouští od tradičních kultur kávy nebo čaje, neboť poptávka z Evropy je silná.



„Když nedávno trh s avokádem začal vzkvétat, myslel jsme, že by bylo zajímavější sázet hruškovec přelahodný. Tak jsem s tím začal,“ říká Simon Kimani a ukazuje na první stromky, které zasadil před necelými deseti lety. Dnes má dva hektary hruškovce přelahodného.

Tousty z avokáda se objevují na jídelníčku evropských restaurací. Laura Hannounová na svém blogu uvádí deset nejlepších pařížských restaurací, kde je možné avokádo ochutnat. Dortík z avokáda může stát až 14 eur (365 Kč). „Správná cena je mezi deseti a 11 eury“ (260 až 290 Kč),“ tvrdí pětadvacetiletá žena.



V Keni se avokádo pěstuje na malých statcích. Rolníci pak prodávají svou sklizeň exportním podnikům. Za pomoci žebříku sklízejí Kimani a jeho dva zaměstnanci mačetou ještě zelená avokáda. Ovoce dozraje při své dlouhé pouti do Evropy. Simon patří ke skupině pěstitelů, kteří prodávají avokádo firmě Fair Trade Company Limited.

Bernard Kimutai, ředitel výroby u této firmy, konstatuje od roku 2015 prudký nárůst produkce avokáda odrůdy Hass, která je v Evropě velmi oblíbená. „V roce 2016 jsme vyvezli dvacet tun avokáda a loni už čtyřicet tun,“ uvádí.

Kimani každý rok sklidí až sedm tun tohoto módního ovoce, které prodává v přepočtu zhruba za 11 Kč za kilogram; Fair Trade Company Limited ho pak vyváží hlavně do Španělska a Nizozemska.

Na policích v evropských supermarketech keňská avokáda, prodávaná asi za jedno euro (26 Kč) za kus, spočívají vedle mexických, izraelských a chilských.

„Snažíme se zlepšovat kvalitu, aby se 90 procent produkce mohlo exportovat. Zbývajících deset procent se využije na výrobu oleje,“ vysvětluje Kimutai, který plánuje otevření závodu na výrobu avokádového oleje.

Pěstování hruškovce přelahodného je obzvláště uzpůsobeno keňskému podnebí: dvě období dešťů a pravidelné sluneční záření, zvláště kolem města Thika severně od Nairobi, kde leží Kimaniho plantáže.

V terasovitém sadu rostou stromy hruškovce přelahodného bez přesného pořádku vedle banánovníků a kávovníků. Tato směs kultur půdu zúrodňuje.

Mladí podnikatelé

„S kávou je moc práce, ale s avokádem je to jednodušší, je za ně víc peněz a je s ním méně práce,“ říká. Stromky zakoupil ve státním družstvu a po dvou a půl letech už sklízel první avokáda, a to dvakrát do roka.



Avokádo je pro organismus velmi zdravé, obsahuje mnoho vitamínů, vlákniny a stopových prvků a v Evropě je součástí mnoha diet.

Keňská vláda podporuje zemědělce, aby se tomuto ovoci věnovali. Ministerstvo zemědělství a keňský úřad pro pěstování zdraví prospěšných rostlin Kephis pořádají kurzy pro malé zemědělce, aby je naučily avokádo pěstovat. „Povzbuzujeme také mladé lidi bez práce,“ říká ředitelka Kephisu Esther Kimaniová.

Keňská vláda soudí, že trh s avokádem je velmi slibný a může přitáhnout mnoho mladých podnikatelů. Keňa je v pěstování avokáda na šestém místě ve světě a prvním producentem v Africe.

Poptávka roste zejména v bohatých zemích, kde je zdraví významným faktorem, říká Kimutai a zdůrazňuje, že keňská avokáda jsou pěstována bez chemikálií.