Klíště snad jednou přelstíme. Čeští vědci hledají vakcínu proti lymeské borrelióze

PRAHA Když se po vás tento malý upír prochází a hledá místo pro krvavé hody, možná o tom ani nevíte. Vědci se proto snaží najít vakcíny, které by nás ochránily před chorobami, jež klíště přenáší.

Proti lymeské borrelióze, jedné z nemocí, které klíště přenáší, u nás neexistuje preventivní očkování (na rozdíl od klíšťové encefalitidy, proti níž očkování máme). Odborníci z několika českých a moravských vědeckých ústavů a farmaceutický podnik Bioveta z Ivanovic na Hané však vyvinuli zatím veterinární vakcínu proti borreliové infekci. Testy prokázaly její účinnost u pokusných zvířat, nebyly u nich pozorovány žádné vedlejší reakce.



„Bioveta zatím připravila technologický provoz a chce veterinární vakcínu uvést na trh v nejbližších letech,“ říká zástupce ředitele Biovety Vladimír Vrzal. Výzkumníci věří, že jejich poznatky pomohou při vývoji vakcíny proti borrelióze u lidí, která dosud chybí. „Je to velmi náročný cíl,“ dodává Vladimír Vrzal.

Ve světě již bylo podáno několik patentů na nové vakcíny proti borrelióze. Unikátnost vakcíny, kterou vyvinuli čeští vědci, spočívá ve způsobu konstrukce antigenů a celé vakcíny, jež by měla chránit proti nejrozšířenějším kmenům původců borreliózy. „Čeští vědci v patentu mimo jiné definovali ty části bakterií, které by měly být rozlišovány imunitním systémem a proti nimž jsou tvořeny specifické ochranné protilátky. Spojením úseků DNA z různých kmenů borrelií vytvořili unikátní proteiny, které by měly vyvolat účinnou imunitní odpověď a borrelie zničit,“ líčí Vladimír Vrzal. Vakcína se však zatím testuje pro použití u zvířat. Pro lidi snad bude dostupná za několik let.

Slibný, ale méně účinný

Jiný přístup zvolil Ondřej Hajdušek z Parazitologického ústavu Akademie věd a z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Před několika lety s kolegy objevil v klíštěti neznámou bílkovinu, kterou nazval ferritin 2. S ostatními badateli doktor Hajdušek dokázal, že pomáhá přenášet atomy železa získaného z nasáté krve. Když pak zablokovali produkci ferritinu 2 v organismu klíštěte, parazit zaschl a odpadl. Když vědci podali pokusným zvířatům synteticky vyrobený ferritin 2, zvířata si proti němu vytvořila protilátky a jimi se pak bránila při napadení klíštětem.