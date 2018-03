Kratší znamená lepší. Nahý kotník je absolutním hitem

Zní to malinko oplzle. Ale dnes se chceme zabývat délkou. Naštěstí stále jde o módní sloupek. Takže jde o délku nohavic. A konkrétně v pánském šatníku, protože dámám je dovoleno mnohé a délka jejich kalhot se pohybuje v různých zlomcích s tím, že nejoblíbenější jsou tříčtvrtinové a sedmiosminové délky.

Pánové by se za normálních okolností měli držet plnohodnotné délky kalhot (o kraťasech jsme na těchto stránkách již popsali hodně řádků, tak jen v rychlosti – patří na pláž a jachtu). I absolutní délka je ovšem pojem velmi variabilní. V posledních letech jsme si zvykli, že délka úzkých nohavic může končit mírně nad botou, tak aby byly vidět i stylové ponožky. Jak to tak bývá, těsně před koncem svého života se trend vzedme do většího extrému. A to vidíme na ulicích teď. Úzké kalhoty se vyšplhaly vysoko nad pánský kotník – ať už tím, že jsou zkrácené, nebo ohrnuté. A přesto, že udeřily kruté mrazy, hitem je mít tento kotník zcela nahý. Což je mimochodem trochu o život, nebo teda o zdraví.



Tady si Čekstajl dovolí odbočku. Boty „naboso“ jsou častým tématem mnoha diskusí, kdy zastánci plédují za styl, odpůrci píší o nechutnosti. Takže asi takto: kvalitní bota unese i bosou nohu, pokud se nositel pravidelně věnuje hygieně. Chce to samozřejmě zvýšenou péči o botu – nebo ji prostě po čase vyměnit. Existuje i varianta ultraminiaturních ponožek, které výše popsaný problém řeší.

Bosá noha primárně patří do letních mokasínů. V poslední době se rozšířila i k teniskám – primárně plátěným. Amilovníci stylu `a la Pitti Uomo (u nás především Leoš Mareš) neváhají na holou nohu obout ani klasické polobotky (zejména ty, kterým se říká monk straps, neboli takové ty s přezkou). Sluší se podotknout, že tento dandy styl má svá omezení. Ke smokingu, vynášeném na ples nebo galavečer, například odhalený kotník nepatří v žádném případě. Puristi by v tomto případě zatrhli i veselé ponožky a trvali by na vysoké černé variantě. Čekstajl by byl benevolentnější, ale i tak by doporučil ladit ponožku třeba k partnerčině toaletě a ty s potiskem banánků nebo marvelovských hrdinů nechat v šuplíku.

Zpět ke kaťatům. Vzhledem k tomu, že se dnes podle diktátu paní módy kalhoty rozšiřují, roste i délka… Přece jen široké kalhoty nad kotníky vypadají tak trochu, jako by zbyly po starším, leč menším bratrovi. Fashionisti (zaprodanci módy) sice vyrábějí outfity i se zkrácenými širokými nohavicemi, ale to už chce vážně dávku víry ve vlastní stylistické schopnosti.

Takže shrnující rada zní: když se vrhnete do módně širokých nohavic, je estetičtější mít je spadlé až na botu. Zvlášť v pohybu to vypadá elegantněji. Užší nohavice je nejlepší mít v délce těsně lícující s botou. Nebudou se na ní krabatit, a kdybyste se náhodou rozhodli propadnout zkrácenému trendu, zahnout se dají vždycky. A hlavně – noste si to, co je vám příjemné. Když vás moc dlouhé nebo moc krátké nohavice budou štvát, nebudou vám slušet.