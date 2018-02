Kritika Falcon Heavy? Muskova raketa je ale mnohem víc než polovina Saturnu V

Praha Firma SpaceX v úterý předvedla úspěšný start – a dvě ze tří úspěšných přistání – rakety Falcon Heavy. Kromě gratulací se také objevily reakce, že vlastně o moc nejde: že raketa Saturn V programu Apollo ze 60. let minulého století byla dvakrát výkonnější nebo že raketoplán Space Shuttle byl také znovu použitelný. Ačkoliv jsou obě tato tvrzení pravdivá, zcela nepostihují všechny schopnosti a komplexitu, kterou SpaceX předvedl.

Vypočíst vlastnosti, které by měla mít ideální raketa, dovede nejeden poučený laik: měla by být bezpečná, levná a schopná vynést velké množství platícího zatížení. Všechny významné vynášecí systémy dneška nějakým způsobem tyto vlastnosti kombinují, nicméně dalo by se říci, že právě myšlenka společnosti SpaceX je dosud nejdál. Podívejte se na pět důvodů, proč tomu tak je.

Opětovné použití

Jeden z nejvýznamnějších problémů kosmonautiky, jak znovu využít alespoň část rakety, se snažili vyřešit na Západě s programem Space Shuttle a do určité míry i na Východě se systémem Buran-Eněrgia. Oba přístupy jsou však dnes posuzovány spíše jako selhání, sovětský stroj nebyl znovu použitý nikdy a příprava amerického Shuttlu na další start zabrala mnohem déle, než bylo původně plánováno – o tolik déle, že by se už pomalu vyplatilo postavit další raketu, než rozebrat a zase složit Shuttle.

Naproti tomu se SpaceX snaží jít mnohem jednodušší cestou, kdy je – jen mírně zjednodušeně řečeno – mezi starty nutné jen dotankovat palivo. To se projevuje i na konstrukci, kdy se urychlovací stupně tradičně oddělovaly pomocí výbuchu, ale u Falconu Heavy se oddělují hydraulicky. Pyrotechnicky (tedy řízenou explozí) se oddělující kusy se totiž musí složitě obnovovat, zatímco hydraulické spoje by – teoreticky – mělo jít pouze znovu „zapojit“.

U jednojádrových startů „lehkých“ Falcon 9 plánuje SpaceX ještě letos vyzkoušet „otočku“ od přistání po další start v čase pod 24 hodin (byť nutno dodat, že tentýž plán měl již pro loňský rok). Pro srovnání, z programu Space Shuttle zatím drží rekord raketoplán Atlantis, kterého byli schopni v NASA vystřelit za 54 dní od posledního přistání.

Cena

Díky opakovanému použití má výrazně klesnout cena, dle vyjádření SpaceX až na jednu desetinu částky za start na jednorázové raketě (a tomuto poklesu se už reálně blíží). A právě tím může být Falcon Heavy zásadní: návratový manévr totiž spálí nikoliv nevýznamné množství paliva, stejně jako přistávací nohy a řídící plochy ubírají z hmotnosti platícího zatížení. Na několika startech těžkých družic na vysoké (často geostacionární) oběžné dráhy se tak mise Falconu 9 plánovala bez návratu, protože na něj prostě nebyly výkonové rezervy (naposledy tomu tak bylo při startu s Iridiem v prosinci).

Saturn V. a poslední let měsíčního programu - Apollo 17.

Řádový rozdíl v ceně ale znamená, že s příchodem Falcon Heavy bude existovat platforma, která – byť složitější a potřebující víc paliva – bude levnější, než „jednojádrové“ rakety typu Delta IV.

Spolehlivost

Jednou z hlavních vlastností rakety Falcon 9 je jejích 9 samostatných motorů. Takové množství se nepoužívá, protože by neexistovaly větší motory – ostatně silnější Delta IV používá 3 – ale kvůli zálohování. Falcon 9 je zatím jedinou raketou, která je – aspoň na papíře – schopná při selhání jednoho motoru dokončit misi. To je dosud zcela unikátní vlastnost, všechny dosavadní systémy v případě výpadku motoru v lepším případě misi víceméně bezpečně přerušovaly, v tom horším končily jako velmi drahé ohňostroje.

Falcon Heavy by si tuto vlastnost měl podržet, a to teoreticky až do limitu jednoho motoru na jádro – tedy teoreticky by měl být schopen dokončit misi s až třemi nefunkčními motory. Toto se samozřejmě projevuje v ceně: přestože se satelity na různá rychlá neplánovaná rozložení pojišťují, tak příplatky za takové pojištění jsou na spolehlivých systémech výrazně nižší.



Jednotnost

Obrovskou výhodou vícejádrové koncepce Falconu bude i jednotnost výroby a údržby. Zatímco dosud byla pro každou kategorii nákladu zcela unikátní raketa (s výjimkou taktéž vícejádrové Delta IV), Falcon umožňuje libovolně prohazovat první stupně mezi jednojádrovým a tříjadrovým systémem. Ostatně oba včerejší pomocné „boostery“ již jednou letěly jako samostatné Falcony 9.

Možnost změny výkonu motorů

Poslední vlastností, kterou včera SpaceX předvedl, byla možnost měnit výkon motorů Merlin ve fázi stoupání. Dle dostupných informací dosud všechny starty samostatných Falcon 9 probíhaly „na plný plyn“, včerejšek tak byl první zkouškou jednotného ovládání výkonu všech 27 motorů. To je důležité, protože bez regulace výkonu by v pozdějších fázích letu – poté, co se spotřebuje většina paliva – na raketu působily přiliš velké síly, a to jak „shora“ aerodynamicky, tak „zespoda“ v podobě zrychlení.

I na této zdánlivé drobnosti je dobře vidět posun oproti Saturnu V: v 60. letech se stejný problém s „přemotorováním“ řešil tak, že v určité době po startu prostě jeden z motorů vypnuli.