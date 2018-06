Kultura lidí popelnicových. Nesoudnost vztahující se k osrstění tváří se šíří jako epidemie

Znáte takový ten pořad, myslím, že americké provenience, kdy si stylisti vezmou do parády bezdomovce? Na začátku je echtovní santusák, na konci vymydlený vkusně oblečený elegán s moderním sestřihem. Většinou ovšem profesionálové krásy nevyrábějí tradiční vzhled byznysmena, ale spíš kulturou hipsterů oslavovaného dandyho. A ten musí vypadat podle posledních módních trendů.

Jaké jsou? Oblečení je v základu pořád stejné… vyštíhlená saka, vypasované košile, ohrnuté rukávy, kalhoty nad kotníky… však to znáte z Náplavky a jiných hipsterských rejdišť. Ale maličko se nám proměňují požadavky na to, co trčí nad krkem…, tedy hlavu.



Hvězdný kadeřník Tomáš Arsov aktuální trend v pánské módě popisuje jako popelnicový „look“. Znamená to, že vlasy mají být trochu delší, záměrně trochu neupravené (to dá při úpravě zabrat víc, než když se načešete). Maličko to může vypadat, jako že dva dny nebyl čas na šampon, ale opravdu jen maličko. A k tomu, že po stejnou dobu nedošlo na břitvu (elektrický strojek, nebo co chcete). Už u příležitosti britské královské svatby Čekstajl zmínil, že strniště je trend pro tento rok. A princ Harry si jej ponechal se speciálním svolením babičky královny i pro den svého sňatku. Je to teď víc in než pěstěný plnovous a la dřevorubec, který jsme si zvykli vídat v ulicích.

Má to i varianty. Ti, kteří chtějí být v souladu s trendy, ale přece jen budit zdání, že o svou tvář pečují, volí „okruh“ kolem rtů neboli bradku s knírkem spojené tenkými proužky vousů.

Má to ale úskalí. Ne všem mužům roste na tváři porost dostatečně hustý a pevný, aby vytvářel estetické uskupení. Přesto se nechtějí této okrasy vzdát a snaží se si na bradě a pod nosem pěstovat cosi. Cosi je naprosto přesný výraz označující cokoliv mezi prořídlým, leč ještě stále vousem upomínajícím na vodníka Česílka, po chloupky popsané nejlépe slovy cyperského krále z Noci na Karlštejně „jsou jisté vášnivé ženy…“. Vážně ani jedno nepůsobí příliš vkusně (a to je skutečně eufemismus).

Bohužel nesoudnost vztahující se k osrstění tváří se šíří jako epidemie. Kdysi byla výsadou mladičkých televizních reportérů, kteří si nalepovacím dojmem působícími fousky přidávali asi na důvěryhodnosti. Dnes se této „ozdobě“ nevyhýbají ani zkušení moderátorští matadoři. K těm to navíc zřejmě nepřiputovalo od mladších kolegů, ale z politické scény. Nepříliš hustým vousem se pochlubili třeba Pavel Bělobrádek nebo Andrej Babiš.

On má totiž byť nepříliš hustý vous jednu výhodu, kterou zejména starší pánové, kteří mají problém s rozkolísanou váhou (a to se politikům se stravou složenou často z chlebíčků stává pravidelně) ocení. Když si necháte zarůst bradu, tak to skryje její druhou popřípadě třetí kolegyni. Přesto se chce při pohledu na většinu těchto obličejových „lišejů“ citovat dědečka z Jirotkova Saturnina: „Milouši, chlapče, když už ti něco takového vyrostlo, možná by sis měl ve společnosti před nosem přidržovat kapesník.“