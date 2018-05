Nová modlitba i zamilovaný film. Kuriozity kolem svatby Meghan a Harryho

LONDÝN Sňatek prince Harryho a Meghan Markleové, který uzavřou v sobotu 19. května, patří jak ve Velké Británii, tak mimo ni mezi značně sledované a očekávané události.

Tady je řehled zajímavostí, které se k nadcházející svatbě vážou:

Vůz pro Harryho a Meghan

Automobilová značka Mini přišla se speciální verzí svého kultovního malého vozítka, které má - mimo jiné - střechu v britských a amerických barvách a ve výši přihrádky na rukavice anglické nápisy: „Meghan miluje Harryho“ a „Láska je všechno, co potřebuješ“. Vůz se prodá v dražbě ve prospěch charity, kterou pár podporuje.



Královské prázdniny

Toužíte vidět a zažít vše, co se v souvislosti s královským sňatkem dá? Jedna cestovní kancelář za zhruba 2500 liber (72 300 korun) nabízí osmidenní pobyt zahrnující návštěvu symbolických míst britské monarchie, setkání s kovanými odborníky na Windsorskou dynastii a bujarou oslavu v Den Dé.

Modlitba za novomanžele

„Milující bože, požehnej Harrymu a Meghan... aby mohli žít a růst ve tvé lásce.“ Anglikánská církev na počest zamilovaného páru sestavila novou modlitbu složenou z devíti řádek.

Film

Americký kanál Lifetime už v neděli odvysílá film Když Harry potkal Meghan: Královská romance, jehož titul je inspirován kultovní komedií z roku 1989 Když Harry potkal Sally. Snímek překypující city líčí zrození lásky budoucích novomanželů. Harry, chystající se vstoupit do manželství s rozvedenou Američankou, v něm například zvolá: „Díky ní jsem šťastný, tak k čertu s tradicemi!“ Meghan ztvárnila Parisa Fitz-Henleyová, která hraje v řadě seriálů na Netflixu, a Harryho Murray Fraser, který se objevil v seriálu Viktorie o panování stejnojmenné královny.

Manželství se musí sytit, sladit a zalévat

To dobře ví jistý britský řetězec restaurací, který do menu zařadil krabičku suši z lososa a tuňáka nazvanou Když Harry potkal Meghan. Na sladkou notu vsadila londýnská cukrárna, která vytvořila celou škálu dezertů inspirovaných královským sňatkem, počínaje tradičními americkými košíčky zdobenými polevou v barvách britské a americké vlajky. Pokud jde o alkohol, vytvořil jeden britský sládek řemeslné pivo s využitím britského a amerického chmele, kterému dodal nádech noblesy kvasinkami ze šampaňského.

Dobré rady nad zlato

„Pij gin.“ „Kritizuj hrozné výkony anglického fotbalového mužstva.“ „Nauč se shazovat sama sebe.“ To jsou některé z dobrých rad, které poskytl britský sloupkař amerického listu The Weekly Standard Meghan Markleové v zájmu jejího lepšího začlenění do londýnské společnosti. „Pokud jde o přízvuk, můžeš si ho nechat,“ dodal. „Američany máme rádi. Naopak nás uváděla do rozpaků Madonna, když předstírala, že je Britka.“

Pro královské potěšení

„Stylové a pohodlné“, vyrobené z „luxusního latexu“ a „jemně lubrikované“, zkrátka „dokonalý společník pro noc intimního potěšení“. Ano, těmito slovy popisují výrobci prezervativy značky „Korunované potěšení“. Tento suvenýr z královské svatby je uložen v krabičce, která po odklopení víčka zahraje americkou i britskou hymnu, a odkryje portréty Harryho a Meghan s dvojsmyslným popiskem, který v angličtině znamená jak „váš princ přijde“, tak „váš princ dosáhne vyvrcholení“.