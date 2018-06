Tulipány, pivoňky i sasanky. Květiny z českých polí se vracejí

Našim vázám už řadu let kralují řezané květiny dovezené z holandské burzy a vypěstované většinou na širých lánech v Kolumbii nebo v Keni. Nyní se českému kvítí začíná blýskat na lepší časy. Vyrůstá totiž generace zahradníků a pěstitelů, kteří se rozhodli, že tradici tuzemských řezaných květin obnoví.

Řezané květiny máme rádi, jen v loňském roce se do České republiky dovezly květiny v hodnotě přes 1,6 miliardy korun. Stoupající množství zákazníků si je ochotno připlatit za rostliny místní, navíc pěstované k přírodě ohleduplným způsobem. Úspěch tuzemských květin ukazuje, že trend menších ekologických farem se může stát opravdovou alternativou ke konvenčnímu zemědělství.



Květinoví farmáři

Květinová farma Loukykvět funguje od roku 2014. Od té doby se z malého políčka rozšířila na více než hektar. „Nejprve jsme hospodařili na malinkém pronajatém poli kousek za Prahou v Černém Volu, to mělo zhruba 100 metrů čtverečních. Letos se v Mšeckých Žehrovicích dostaneme na 13 000 metrů čtverečních. Dál už se rozšiřovat neplánujeme, chceme se spíše zaměřit na efektivitu a opravdu dostat z každého metru čtverečního maximum,“ vysvětluje František Hába, který se svou přítelkyní farmu založil.

Podobně začínalo také na ekologii a udržitelnost důraz kladoucí pražské květinářství a zahradnictví GreenDecor: „Úplně první sezonu jsme oseli dva celkem malé záhony, abychom si to ozkoušeli,“ popisuje jeho zakladatelka Michaela Krobová: „Letos obděláváme asi 5000 metrů čtverečních a pěstujeme asi 200 druhů, samozřejmě ne všechny najednou, během sezony se střídají,“ doplňuje.

Pěstování květin k řezu je sezonní záležitost. „Největší hlad po květinách je vždy po zimě, na jaře jsou nejoblíbenější tulipány, narcisy, pryskyřníky a sasanky, následuje velký zájem o pivoňky. Letos máme ohromnou radost ze sklizně fialy, podařilo se nám vypěstovat ji ve stejné kvalitě, v jaké prochází holandskou burzou, a to bez použití chemie, jen jsme parou sterilizovali záhony a hnojili přírodními povzbuzováky,“ říká František Hába.



Právě pěstování rostlin ze semínek, cibulí či hlíz a způsobem, který nezatěžuje půdu ani okolní prostředí, je pro nově vznikající květinové farmy typický. Nesmíme si však vše představovat jen jako procházku rozkvetlou zahradou. Zahradníci se musejí vyrovnávat například s nečekanými výkyvy počasí, jaké známe z letošního jara, kdy při vysokých teplotách velmi rychle odkvetly cibuloviny. Podle Michaely Krobové z Green Decoru s tím však musí každý zemědělec počítat: „Chce to přemýšlet dopředu nad všemi možnými scénáři, mít dobře rozvržené výsadby, sklizně a sortiment, a to jak z praktického, tak z ekonomického hlediska. Někdy ale taky běháme jak šílení po poli a zakrýváme proti mrazu nebo sklízíme jak o život. A někdy to prostě nevyjde, je třeba vše brát trochu s nadhledem.“

Stejně jako v ostatních oborech lze i v květinářství vysledovat jisté trendy, „Už několik let je v kurzu luční styl,“ popisuje Michaela, „každý si pod tím ale představí něco jiného, takže mě občas překvapí, že se z původního zadání nakonec vyklube pro mě docela konzervativní kytice, zatímco zákazník odchází s tím, jak se odvázal.“

Kromě samotné kytice může být zážitkem i její nákup nebo pořízení. Farma Loukykvět například nabízí zajímavou možnost budoucím nevěstám: „Hodně frčí náš svatební samosběr, kdy nevěsta dorazí na farmu a sama si nasbírá květiny na svatbu,“ popisuje František. Mezi oblíbené služby rovněž patří květinové předplatné, do kterého se vejdou čtyři půvabné kytice uvázané z toho, co právě přirozeně na farmě vykvétá. Zahradnictví a květinářství Green Decor zase provozuje v Dejvicích ekologický prodej kytic na jízdním kole: „Projekt prodeje z kola jsme vymysleli už docela dávno. Nelíbily se nám některé praktiky farmářských trhů, ale zároveň jsme chtěli mít svůj stánek s,flowers to go‘ a kolo nám přišlo jako zábavná, originální a ekologická varianta,“ upřesňuje Michaela Krobová. Půvabnou voňavou kytici rozváží květinový bicykl v okolí Vítězného náměstí.

Procházka květinovými poli

Velký zájem je i o procházky mezi malebnými lány křehkých květin. Prostory farmy Loukykvět si návštěvníci budou moci prohlédnout letos v rámci Víkendu otevřených zahrad, přesněji v neděli 10. června. „Minulý rok nás moc příjemně překvapilo, kolik lidí dorazilo, skoro jsme se na farmu nevešli,“ vzpomíná František Hába.

Zájemci o návštěvu se hrnou také na květinová pole Míši Krobové: „Farmu chceme zákazníkům určitě zpřístupnit, zatím to však není možné z jednoho prostého důvodu, a to proto, že pro ně ještě nemáme dobudované vhodné zázemí. Doufám však, že to zvládneme už letos na podzim.“