Laik kvalitu zubaře snadno nepozná, říká Šmucler. Za tím dobrým by měl dojíždět

V Česku je dostatek stomatologů, pacienti by ale měli počítat s tím, že za svým lékařem budou muset dojíždět, říká docent Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory, v rozhovoru o tom, jak si může člověk najít dobrého zubního lékaře.

LN: Jak má postupovat člověk, který hledá stomatologa pro sebe nebo pro své děti?



Prvním krokem je zeptat se svých přátel a známých a zajímat se o to, s jakým lékařem jsou spokojeni. Osobně bych za dobrým stomatologem byl ochotný jet kamkoliv v okruhu do sta kilometrů, což podle regionu znamená výběr mezi zhruba pěti sty až dvěma tisíci lékaři. Pokud někdo potřebuje pouze preventivní prohlídky dvakrát ročně, pravděpodobně pro něj nebude dojíždění tak náročné.

LN: Podle čeho mohu poznat kvalitního zubního lékaře?

Bohužel laik nemá šanci poznat kvalitu práce stomatologa. Snad jen v případě, kdy by bylo ošetření nápadně špatné. Nejlepší informace jsou schopni poskytnout jiní zubní lékaři, také zubní technici nebo zdravotní sestry. Někdy vědí i další zdravotníci. Určité informace také mají zdravotní pojišťovny.

LN: Máme v Česku dost zubařů?

Česká republika má 8600 zubních lékařů pracujících na plný úvazek. Pokud bychom přičetli ještě ženy na mateřské a rodičovské dovolené a seniory, dostali bychom se k počtu 10 800 stomatologů. Vzhledem k počtu obyvatel máme dokonce rekordní počet stomatologů a jednu z celosvětově vůbec nejhustších sítí péče o zuby. Pro srovnání: počet stomatologů je u nás zhruba dvojnásobný oproti sousednímu Rakousku. Navíc počet zubních lékařů ve všech krajích republiky narůstá rychleji než počet obyvatel.

LN: Řada pacientů ale není spokojená. Vadí jim, že mají svého stomatologa daleko.

Je pravda, že během socialismu a ještě mnoho let po jeho pádu byli zubní lékaři běžně v menších městech nebo na vesnicích. Ve srovnání s tím pak někteří pacienti nejsou spokojení, protože nemají zubního lékaře v docházkové vzdálenosti, ale musí za ním několik minut dojíždět. Problémem opravdu není to, že by stomatologů bylo málo, avšak řada z nich nechce přijímat pacienty, kteří chtějí pouze péči hrazenou zdravotními pojišťovnami. Zubní lékaři odmítají nízké platby, které za tuto odbornou práci dostávají. Pro upřesnění, na jednoho pacienta ročně dá zdravotní pojišťovna zhruba tisíc korun, což je na dvě preventivní prohlídky as nimi spojené ošetření opravdu málo.