Lalůčky, boltce, pozor! Náušnice se staly tím, čím byly v devadesátkách extravagantní boty

Náušnice, náušnice, všude samé náušnice… Chtělo by se při pohledu na svět módy říci v parafrázi ikonické reportáže Jana Tuny o hromadění ojetých pneumatik, v níž zuřivý reportér vyskakoval zpoza hromady gum a vždy jednu odhodil.

Ozdoby v uších se totiž staly alespoň podle různých fashion magazínů novým statusovým symbolem. V 90. letech to byly boty. Čím nápadnější, tím lepší. Po přelomu tisíciletí se nákup „statusu“ ještě prodražil, když se vrcholovou metou staly kabelky. Čím ikoničtější, tím lépe. Takže zatímco nejviditelnější a nejznámější jsou možná „vuittonky“ (i ty z tržnice), královnou mezi kabelkami zůstává „birkinka“, byť je to pro mnohé nepříliš vzhledná záležitost za statisíce (minimálně – jsou i verze s cenou přesahující šest nul).



A protože fashionisti jsou ještě zpovykanější než Pražáci v dopravě, potvrzení role znalce, nebo tedy spíš znalkyně módy se teď prodraží ještě víc.

Náušnice, které ukážou, že se v módě vážně vyznáte, totiž mají jedno společné. Vskutku nejsou malé. Nějaké maličké pecky v uších, byť sebedražší, vás prostě do módního nebe nedostanou. Závěsy, placky, řetízky zdobené perlami by měly sahat od lalůčků až někam ke klíční kosti. A jedovatě se chce dodat, že pokud trend vydrží, budou moci být náušnice přece jen čím dál menší, protože gravitace funguje i v 21. století.

No a při této velikosti, pokud chcete oslňovat něčím sofistikovanějším, než je obyčejná „bižu“, peněženka to safra pozná. Třeba nedávno na předávání cen Grammy vyrazila módní ikona Beyoncé s olbřímími diamanty posázenými kosodélníky v uších, v jejichž středu byly vpasovány ještě 70karátové brilianty. Cenu snad ani vyčíslovat nebudeme.

Pokud se vám nechce tahat v uších ozdoby, u kterých hrozí, že vám při silnějším větru nafackují, je tu řešení. Můžete sáhnout po menších kusech, ale je nutné, aby to nebyl pár. Tedy ve výsledku to pár třeba je, ale jsou to nestejné náušnice. Příklad dal na své poslední přehlídce módní dům Chanel, kdy modelkám jedno ucho zdobil (samozřejmě drahými kameny vytuněný) symbol značky, tedy dvojité „c“, a v druhém se houpal řetízek s perlami.

Variantou téhož je odkaz 80. let: je velice „in“ sáhnout po jediné náušnici (respektive ozdobit jen jedno ucho, na počtu šperků nezáleží). Většinou se to pojí s výčesem na jednu stranu. Takže výsledkem je, že z jednoho profilu dámu zdobí nepřehlédnutelný šperk v uchu, z druhého pak jen kadeře. Přes všechno, co bylo řečeno, hrozí pár drobných faux pas. Ne každá obří náušnice je totiž šik. Takže: obří kruhy (někdy ještě vylepšené dalším houpavým ornamentem uvnitř) jsou hodně ošemetné a zavánějí střelnicí. A střapce nechte klasickým zámeckým závěsům.

Jestliže právě při pohledu do své klenotnice propadáte trudnomyslnosti a chcete vyhazovat klasické perlové pecky… zadržte. Možná že teď nejsou největším hitem, ale jsou nesmrtelné. Stejně jako chanelovský kostýmek, ke kterému ty trendy ušní šperky vážně nikdy sedět nebudou.