Lámající se ledovce či genové inženýrství. Rokem 2017 prošly gravitační vlny

PRAHA Prestižní vědecký týdeník Nature zahájil svůj výčet loňských vědeckých hitů událostí starou 130 milionů roků. Její odezvu zaznamenali astronomové až 17. srpna 2017.

Jako první zachytila předzvěst impozantního kosmického divadla americká aparatura LIGO a její italský protějšek Virgo. Rozbouřené gravitační vlny následovala s několikasekundovým zpožděním sprška fotonů o vysoké energii detekovaná aparaturou družice Fermi.



To už putovala na mobily astronomů naléhavá výzva, aby obrátili teleskopy k obloze na místo, kde se srazily dvě masivní neutronové hvězdy. Vědcům se poprvé podařilo zmapovat jeden z nejzáhadnějších fenoménů vesmíru. Ověřili přitom teorie a hypotézy, které se kolem kolize neutronových hvězd nashromáždily. Potvrdili například, že při srážce vznikají i velmi těžké prvky, jako je zlato nebo uran, a provází ji krátký, ale nesmírně silný záblesk záření gama. Takové záblesky vědci pozorovali už dřív, ale o příčinách jejich vzniku mohli jen spekulovat. Redakce Nature se vrátila i k 15. září, kdy pádem na Saturn zakončila svou třináctiletou kosmickou misi sonda Cassini.

Zatímco konec této sondy byl pečlivě naplánován a jeho termín byl předemznám, další významné pozorování přišlo zcela neočekávaně. V polovině října objevili astronomové pracující v observatořích na Havaji rychle se pohybující asteroid s krajně neobvyklou dráhou. „Skalisko“ dlouhé 400 metrů a široké 80 metrů přiletělo do sluneční soustavy z mezihvězdného prostoru a je prvním tohoto druhu, které jsme spatřili na vlastní oči. I proto dostalo havajské jméno Oumuamua, jež lze do češtiny přeložit jako „První posel“. Gravitační síly Slunce ho uchopily a velmi rychle vystřelily dál do vesmíru.



Odlomený ledovec

Také další událost vědci pozorovali v přímém přenosu. Dvanáctého července se na březích Antarktického poloostrova odlomila obří ledová kra a vydala se na cestu oceánem. Čtvrtý nejrozlehlejší antarktický ledovec označovaný jako Larsen C tak přišel o 12 procent své rozlohy. Jde o předzvěst kolapsu celého pobřežního ledového šelfu? Pokud ano, je situace vážná. Jen Larsen C váže v ledu tolik vody, že by po jeho roztátí stouply hladiny světových moří o centimetr.

Vědci nyní sledují nejen osudy odlomené ledové masy, ale i místo, které se jeho odlomením uvolnilo. Pod ledovcem nacházejí příhodné podmínky k životu organismy, které je nesmírně obtížné studovat. Odlomený ledovec odkryl území o ploše 5800 kilometrů čtverečních i s formami života, které donedávna krylo dvě stě metrů ledu.

Naděje genového inženýrství

Mezi událostmi roku 2017 vítá Nature genovou terapii nádorových onemocnění označované obvykle zkratkou CAR-T. Americký Úřad pro potraviny a léčiva ji schválil pro dětiamladé lidi s leukemií, u nichž selhala obvyklá léčba. Metoda je založena na genetické modifikaci pacientových bílých krvinek, které se po zásahu genových inženýrů vážou na leukemické bílé krvinky a ničí je.

Nová léčba se připravuje na míru každému pacientovi. Má však i své stinné stránky – silné vedlejší účinky a vysokou cenu ve stotisících dolarů. Ve Spojených státech by se měla CAR-T každoročně uplatnit při léčbě asi 600 pacientů. Americké úřady stihly schválit i genovou terapii dědičné slepoty. Léčba obou očí přípravkem zvaným Luxterna by měla vyjít na milion dolarů.



Rok 2017 přinesl hned šestici studií, které se zabývaly nápravou dědičných defektů u lidí pomocí nové techniky genového inženýrství známé jako „krispr“. Hned několik týmů testovalo „krispry“ při zásazích do dědičné informace lidských embryí. I když část veřejnost vnímá podobné experimenty jako eticky pochybné, mezi vědci panuje shoda. Přísliby léčby jsou natolik významné, že by byla chyba výzkum zastavit. Stejná shoda panuje i v tom, že by se z embryí s upravenou dědičnou informací neměly rodit děti. Metoda ještě není zcela bezpečná.

Ani rok 2017 neukončil vleklý spor dvou amerických týmů o patent na techniku „krispr“. Zatím vede „na body“ tým z Massachusettského technologického institutu, ale jeho rivalové zKalifornské univerzity v Berkeley neskládají zbraně. Beztak nepřehlednou situaci ještě více zkomplikoval výrok Evropského patentového úřadu, který udělil patent na „krispry“ firmě Merck. V kuloárech se šušká, že na vyřešení patentové pře závisí i to, kdo dostane za objev „krisprů“ Nobelovu cenu.

Prohry a podvody

Věda neslavila v roce 2017 jen úspěchy, ale zaznamenala i některé skandály. V srpnu skončily bouřlivé diskuse kolem studie, v které čínští vědci popsali zcela nový nástroj pro genové inženýrství označovaný jako NgAgo. Počáteční nadšení vystřídaly silné pochybnosti, když nikdo nedokázal klíčové experimenty Číňanů úspěšně zopakovat. V srpnu hodili autoři studie pomyslný ručník do ringu a studii odvolali.

Stejně neslavně skončilo vyšetřování švédských vědců, kteří vzbudili velkou pozornost poté, co předložili rybkám drobné částečky plastu a následně u nich pozorovali významné změny chování. Tak zvaný mikroplast už dnes zaneřádil celou planetu. Nachází se dokonce i na dně Mariánského příkopu, nejhlubšího místa oceánů. Ve švédské studii se objevila řada nesrovnalostí a závěry vyšetřování zveřejněné v prosinci 2017 konstatují, že data použitá pro publikaci si bioložka Oona Lönnstedtová z valné části vymyslela.