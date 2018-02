Léčba: léky a psychoterapie. Jak na hyperaktivitu v dospělosti?

Příznaky hyperaktivity/impulzivity 1. Postižený jedinec si často hraje s rukama nebo s nohama nebo se vrtí na místě.

2. Často odchází z místa ve třídě nebo v jiných situacích, při kterých se očekává sezení.

3. Často nadměrně běhá nebo leze do výšek v nevhodných situacích (u dospívajících nebo dospělých to může být omezeno na subjektivní pocity neklidu, roztěkanosti).

4. Často má potíže hrát si nebo se potichu zabývat volnočasovými aktivitami.

5. Často se zdá, jako by byl neustále v pohybu nebo „poháněn motorem“.

6. Často nadměrně mluví.

7. Často vyhrkává odpovědi před dokončením dotazu.



8. Často má potíže s čekáním, až přijde na řadu.

9. Často přerušuje nebo vyrušuje druhé.

Pozn.: Toto jsou oficiální diagnostická kritéria, která lékaři používají u dětí, dospívajících i dospělých. ADHD má dost možná člověk, který u sebe pozoruje minimálně pět z těchto příznaků po dobu minimálně půl roku a obdobně i pět příznaků z přehledu na předchozí stránce.