Prášky, masti i vitaminy. Léky pod stromeček nepatří

Vánoce za dveřmi, vábení k nákupu dárků stoupá a lékárny se zapojily taky. „U nás nakoupíte pro celou rodinu,“ lákají klienty. Potřebujeme ale skutečně všichni pod stromečkem najít nějaký prášek či mastičku?

„Je jen na nás, abychom uměli nabídku lékáren zpracovat a vyhodnotit. Tedy zda máme skutečnou potřebu nějakého léčiva či doplňku stravy, nebo je to jen uměle navozená potřeba. Do jaké míry se necháme ovlivnit, závisí také na naší informační, mediální a zdravotní gramotnosti,“ vysvětluje pedagog Ústavu ochrany a podpory zdraví Lékařské fakulty a odborný pracovník Centra pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykovy univerzity v Brně Tomáš Pruša.



Češi jsou na tom se zdravotní gramotností v oblasti zdravotní péče poměrně dobře, horší je to v oblasti prevence nemocí a zcela nejhorší v oblasti podpory zdraví. „A protože nemalá část marketingu cílí na poslední dvě oblasti, je česká populace hodně ovlivnitelná,“ říká farmaceut a nutriční terapeut Tomáš Pruša.

Zdravý člověk doplňky stravy nepotřebuje

Cíle reklamy lékáren nejsou náhodné. S vyšším věkem stoupá nemocnost, jsou to tedy v první linii senioři. Dále pak maminky starající se o děti a chroničtí pacienti – lidé se srdečními nemocemi, onkologičtí pacienti, cukrovkáři. „Je potřeba zdůraznit, že zdravý člověk doplňky stravy nepotřebuje. Ty, které jsou v nabídkách lékáren nejčastěji, mají zdravotní stav zlepšit, ale většinou cílí na obecná hojně rozšířená onemocnění, nebo na nejasně definované zdravotní obtíže. Tak to ale být nemá.

Pokud má člověk potvrzený nedostatek nějaké látky, pak to samozřejmě po poradě s lékařem nebo lékárníkem doplňme. Mnoho lidí sebe nebo své okolí ale takzvaně vyšetřuje samo, hned taky udělají vlastní diagnózu a řeší to nějakým doplňkem stravy. Ten nemusí znamenat pouze zbytečnou investici, ale také oddálení diagnostikování onemocnění,“ upozorňuje magistr Pruša.

Při uvádění doplňku stravy na trh se nedokazuje účinnost, pouze se plní oznamovací povinnost na Ministerstvo zemědělství ČR. A právě zde si je podle Tomáše Pruši nutné uvědomit, že například kvalita byliny, použité k výrobě, může být rozdílná.

„Závisí na místě a na ročním období, kdy byla sbírána, a samozřejmě také na tom, zda to místo nebylo kontaminováno nějakými zdraví nebezpečnými látkami. To se ale z informací na výrobku nedozvíme. Etiketa doplňku stravy musí splňovat příslušnou legislativu a najdeme na ní mimo jiné i údaje o množství vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek vztažené na doporučenou denní dávku. Když se ale podíváme na historii šetření Státní zemědělské a potravinářské inspekce, najdeme případy, kdy v doplňcích stravy byly nalezeny těžké kovy či nepovolené látky či rostliny. Pozorní bychom měli být u doplňků, u kterých etiketa není dostatečná, a zdroje jsou nejasné. Zákazník se tak musí často po podrobnějších informacích pídit sám. Jestli to někdo vůbec udělá? Na to si odpovězte sám.“

